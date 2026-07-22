La construcción de vivienda protegida crece un 75 % hasta marzo, el mejor dato en 14 años

Madrid, 22 jul (EFE).- La construcción de vivienda protegida creció en España casi un 75 % interanual en el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar las 5.215 unidades, lo que supone el mayor dato de un primer trimestre de los últimos 14 años.

Esta es una de las conclusiones del boletín trimestral del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) publicado este miércoles por el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que explica que este impulso procede, sobre todo, de Cataluña, donde se han construido en torno a 6 de cada 10 viviendas en este periodo.

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A todo ello se suma que las viviendas protegidas construidas por promotores públicos en el primer trimestre de 2026 alcanzaron su mejor dato desde que se iniciaron los registros en el año 2014.

También se observa en este periodo un gran impulso a la rehabilitación de vivienda protegida, con 21.155 calificaciones definitivas y 19.613 calificaciones provisionales en el primer trimestre de 2026, añade el informe.

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Por su parte, el sector de la vivienda libre terminó 25.480 viviendas en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 17,8 % con respecto al año anterior. Además, se iniciaron 39.196 viviendas, lo que supone un incremento interanual del 12,7 % y representa la mayor cifra de los últimos 18 años.

La financiación para la compra de vivienda continuó creciendo, con 131.554 hipotecas constituidas para compra de vivienda, un 9,7 % más que en el mismo trimestre del año anterior.

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El empleo también registró una evolución favorable, con la incorporación de 114.300 personas en el último año, lo que hizo un total de 1,629 millones de empleados en el sector de la construcción, según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral. EFE