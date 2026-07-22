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Justicia egipcia condena a dos años de cárcel a los operadores de StreamEast por piratería

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El Cairo, 22 jul (EFE).- La Justicia egipcia condenó este miércoles a dos años de cárcel a dos operadores del servicio ilegal de retransmisión en directo StreamEast, que, entre otros contenidos, emitían partidos de las principales ligas de fútbol y acceso ilícito a otros contenidos deportivos, anunció en un comunicado la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), principal coalición mundial contra la piratería.

A través de sus más de 120 dominios asociados, SteamEast acumuló más de 1.600 millones de visitas antes de su cierre en 2025, lo que la convirtió en la "mayor operación ilegal de retransmisión de deportes en directo del mundo".

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La plataforma emitía partidos de las principales ligas de fútbol europeas, como la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Primeira Liga de Portugal, y de otras competiciones como la Liga de Campeones, la Copa Mundial de la FIFA, la Eurocopa o la Copa América.

Además, proporcionaba acceso ilícito a otros contenidos deportivos de la NBA, la NHL, la MLB, MMA, Formula 1 y Moto GP.

ACE celebró la "histórica" sentencia dictada por el Tribunal Económico de El Cairo contra los dos responsables de la plataforma, que fueron declarados "culpables de infringir los derechos de autor" y condenó a cada uno a dos años de prisión.

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Además, el tribunal les impuso multas por un total de 5,5 millones de libras egipcias, más de 100.000 dólares estadounidenses y unos 93.000 euros.

La Justicia egipcia también ordenó la confiscación de los activos utilizados en la operación y decretó el cierre de varios dominios vinculados a dicha red, recogió la nota.

Asimismo, a las sanciones penales se le unió la demanda civil interpuesta por Cable Network Egypt (CNE) -principal empresa del país dedicada a la distribución de televisión de pago-, que ordenaba a los demandados el pago de una "indemnización civil provisional y las costas judiciales correspondientes".

"La sentencia de hoy transmite un mensaje contundente e inequívoco: la piratería digital representa una grave amenaza para los creadores y aficionados en Egipto y en todo el mundo, y cualquiera que se beneficie de ella se enfrentará a importantes consecuencias legales", declaró el presidente de ACE, Charles Rivkin.

Para Rivkin, la sentencia "refleja el compromiso constante de las autoridades judiciales y policiales egipcias con la lucha contra la piratería digital organizada y la protección de los derechos de propiedad intelectual".EFE

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