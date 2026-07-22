Feijóo plantea una modificación del Código Civil para que la ley "no regale pasaportes"

Madrid, 22 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles, ante la polémica por la denominada ley de nietos, que su partido está estudiando una modificación de Código Civil en materia de nacionalidad para que la ley no regale pasaportes.

"La ley no va a regalar pasaportes. Los pasaportes hay que merecerlos", ha subrayado Feijóo en su rueda de prensa de balance del curso político que ahora termina.

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El presidente del PP ha explicado que para esa modificación se está analizando el derecho comparado con los socios europeos, y ante la ley de nietos del Gobierno, ha afirmado que se estudian todas las vías jurídicas para que sólo se pueda aplicar a los que realmente tienen derecho a la nacionalidad española. EFE

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