Feijóo "activa cuenta atrás" para echar a Sánchez: "Merece un castigo electoral por ser una desgracia para España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que se "activa la cuenta atrás" para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y ha resaltado que el jefe del Ejecutivo merece un "castigo electoral" porque ha sido "una desgracia" para España. Tras afirmar que la gente "no quiere a este Gobierno", que ha "robado", ha prometido una "limpieza a fondo" y una "reconstrucción nacional" si gana.

Así se ha pronunciado Feijóo en su balance del curso político en la sede nacional del PP, la víspera de que se cumplan tres años de las elecciones generales, en las que el PP ganó con 137 escaños pero el PSOE de Sánchez, con 121 diputados, logró armar una mayoría para ser investido en noviembre de ese año.

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En una rueda de prensa, rodeado de todo su equipo, el presidente del PP ha dado por "acabada" la legislatura y ha indicado que el Gobierno está "políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo", recordando las "victorias incontestables" del PP en las urnas en el último año.

"LA DISTANCIA DE SÁNCHEZ CON LA CALLE ES SIDERAL"

"El Gobierno ha perdido el respaldo social. Su distancia con la calle es sideral. Y es que la gente escucha al Gobierno hablar de España y no se identifica, no se reconoce", ha aseverado en su comparecencia ante los medios.

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En este punto, Feijóo ha afirmado que la gente "no quiere a este Gobierno". "No es una tendencia, es una sentencia", ha manifestado, para añadir que España "ya ha cambiado de opinión y solo falta que Sánchez cambie de domicilio".

Es más, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo "ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría". "Evidentemente esto no da más de sí", ha proclamado, para agregar que hace tres años que Sánchez "eligió gobernar a cualquier precio y España lleva tres años pagándolo".

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El jefe de la oposición ha indicado que si Sánchez "afronta su último verano en La Mareta" y "sus últimas Navidades en La Moncloa" es "porque no merece otra cosa". "No merece otra cosa que el mayor castigo electoral, porque ha sido una desgracia para este país", ha aseverado.

PROMETE "RECONSTRUCCIÓN" Y UNA "LIMPIEZA A FONDO"

El presidente de los 'populares' ha aludido a los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE y ha señalado a Pedro Sánchez como el "señor X" y a la Moncloa como la "zona cero" de la corrupción. Es más, ha recalcado que la corrupción ha llegado "al mismísimo corazón del Estado y es sistémica".

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Feijóo ha proclamado que "hay una relación de causa-efecto entre la llegada de Sánchez al Gobierno y que la corrupción lo invadiese todo a su alrededor", llegando a afirmar que el jefe del Ejecutivo es el "nexo corruptor".

Por todo ello, ha prometido una "limpieza a fondo" de las instituciones para que se conozca "la verdad" y para "impedir que nadie vuelva a corromperlas". Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí", ha manifestado.

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Feijóo ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "ha robado" pero "no tiene autoridad moral para recaudar y recuperar el dinero público" ni para "liderar un proyecto común porque su legado es el muro entre españoles". Por eso, ha reiterado que la única salida "razonable y democrática" es que convoque elecciones.

PROMETE UN MILLÓN DE VIVIENDAS

Tras asegurar que hoy "activan la cuenta atrás para el cambio", Feijóo ha dicho que el PP está preparado para "acometer la reconstrucción nacional que necesita España desde el primer día de Gobierno". "Yo no quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país. Me presentaré a las elecciones para reconstruir la nación, no para administrar sus escombros", ha proclamado.

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Feijóo ha dicho que hay que recuperar la gestión, especialmente en cinco ámbitos en los que, según ha dicho, el "fracaso" del Gobierno "es evidente": Vivienda, sanidad, infraestructuras, inmigración y "las grandes reformas que este país necesita y nadie ha hecho".

En materia de vivienda, ha resaltado que se ha convertido en el "primer problema de este país" después de que el Gobierno haya "hundido la oferta", "disparado los precios" y "bloqueado" a toda una generación de jóvenes. Por eso, ha apostado por construir un millón de viviendas, bajar los impuestos por la adquisición de casas y ofrecer seguridad jurídica. "No puede seguir siendo más fácil acceder a una vivienda okupándola que comprándola", ha dicho.

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También ha prometido impulsar una "reconstrucción económica" frente al aumento de la inflación, la pobreza infantil y la "destrucción" de la clase media. "Que el crecimiento sirva para que haya menos personas dependientes del Estado y más libres para decidir su futuro", ha indicado.

Además, ha apostado por que la alta velocidad "vuelva a ser motivo de orgullo nacional" y no imagen de "deterioro", para lo que ha prometido movilizar 300.000 millones de euros para "poner a punto" las redes viarias, ferroviarias, de agua y energéticas de España.

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Feijóo ha criticado que las grandes reformas que necesita España sigan esperando, poniendo de ejemplo la financiación autonómica y local, la estrategia frente a los riesgos naturales, la política energética o la mejora de la seguridad.

"Se han triplicado las agresiones sexuales con penetración. Repito, se han triplicado y cada día se cometen 19 delitos más contra la libertad sexual. Lamentablemente no hay menos víctimas de violencia machista que hace 8 años", ha afirmado, para denunciar que también ha aumentado en un 72% el tráfico de estupefacientes desde que Sánchez es presidente del Gobierno.

El líder del PP ha pedido ampliar las penas de prisión permanente revisable para los agresores sexuales reincidentes, reconocer por ley el derecho de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a "defenderse de las narcolanchas" y se ha comprometido a poner en marcha una Estrategia de Seguridad para conseguir unos barrios "más seguros".

SOLIDARIDAD POR LOS INCENDIOS

Asimismo, Feijóo ha señalado que España no puede seguir actuando "en connivencia con regímenes dictatoriales" y ha defendido que las cuestiones internacionales sean una "política de Estado" frente a la "opacidad" y "oscurantismo" del Gobierno.

Como ejemplo de esa opacidad ha citado las inversiones en Defensa, después de que el Gobierno "haya decidido destinar miles y miles de millones de euros a defensa y nadie lo haya votado", acuerdos como el de Gibraltar o los "desconocidos compromisos" con Marruecos.

Finalmente, Feijóo ha trasladado su solidaridad con todos los afectados por los incendios, especialmente con los vecinos de La Mierla (Guadalajara", y ha anunciado que se ha puesto en contacto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Tamajón.