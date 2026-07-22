Fallece un hombre ahogado en una piscina comunitaria de Logroño

Logroño, 22 jul (EFE).- Un hombre nacido en 1965 ha fallecido este miércoles al ahogarse en una piscina comunitaria de una urbanización situada en la calle Lope de Vega de Logroño, han indicado a EFE en fuentes del Ayuntamiento de la capital riojana.

El suceso ha ocurrido hacia las 13:30 horas y han sido los propios vecinos de la urbanización los que han llamado al SOS 112 al observar a la vÍctima en la piscina, de la que la han sacado y han tratado de reanimar.

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Hasta el lugar del suceso han acudido, en primer lugar, agentes de la Policía Local de Logroño, quienes también han realizado maniobras para reanimar a este hombre, al igual que los servicios sanitarios que se han trasladado a la urbanización, sin que haya sido posible, han precisado en el Consistorio.

También han acudido agentes de la Policía Nacional y miembros de los servicios de emergencias. EFE