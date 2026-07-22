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España acoge a 41 refugiados nicaragüenses reasentados desde Costa Rica

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Madrid, 22 jul (EFE).- El Ministerio de Migraciones ha acogido, en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento de 2026, a 41 personas refugiadas de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica.

Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el operativo se ha desarrollado la mañana de este miércoles con la llegada de un vuelo comercial al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sin incidencias.

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Los beneficiarios de protección internacional de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica constituyen uno de los ejes prioritarios de protección del Programa Nacional de Reasentamiento, ha recordado Migraciones, que ha coordinado la recepción en el aeropuerto y la posterior derivación a los recursos del Sistema Nacional de Acogida.

En el dispositivo de recepción han participado 13 instituciones, organismos y entidades, entre ellas la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras (Cefront) y Cruz Roja.

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Las personas que han llegado a Madrid forman parte de la misión de selección que la Secretaría de Estado de Migraciones realizó el pasado mes de abril, y supone el cuarto traslado llevado a cabo.

Para la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, el Programa Nacional de Reasentamiento "reafirma la voluntad de seguir fortaleciendo los mecanismos de reasentamiento como una vía sólida de protección internacional de las personas refugiadas, promoviendo su integración en condiciones de igualdad y dignidad".

El programa recoge el compromiso de atender hasta 1.200 personas refugiadas a lo largo de este año.

En los últimos cuatro años, 3.600 personas han sido reasentadas a través de esta iniciativa en nuestro país. EFE

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