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El Gobierno andaluz y el PSOE apoyan al concejal insultado por una foto con su marido

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(Actualiza la NA3164 con las declaraciones del Gobierno andaluz)

Sevilla, 22 jul (EFE).- El Gobierno andaluz y el PSOE de Andalucía han mostrado este miércoles su apoyo al concejal socialista de La Rinconada (Sevilla) Rafael Reyes, quien este martes denunció ataques homófobos tras publicar una foto con su marido y sus hijos en las redes sociales.

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Así lo ha hecho la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (PP), quien a través de su perfil en la red social X -antes Twitter- ha mostrado su "apoyo a Rafa Reyes tras los insultos y amenazas de carácter homófobo que ha recibido por compartir en redes sociales una imagen junto a su marido e hijos".

Ante estos hechos, López ha mostrado su "total rechazo" y ha indicado que "frente al odio" hay que "seguir defendiendo la igualdad y el respeto".

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También ha mostrado su apoyo al concejal la portavoz adjunta del PSOE andaluz, María Márquez, quien ha apuntado en rueda de prensa en el Parlamento andaluz que "nadie entiende" que el concejal de Servicios Generales de La Rinconada esté "recibiendo una oleada de críticas, de insultos y de amenazas".

"¿De qué caverna está saliendo la gente que insulta, que amenaza porque una persona suba una foto besándose con su marido en las redes sociales?", se ha preguntado Márquez, quien ha asegurado que "todo esto pasa mientras que el Partido Popular en Andalucía normaliza que los falangistas entren en las instituciones" y además "se produce un blanqueamiento sin precedentes de esta gente, por decirlo finamente".

Ha recordado que ella misma denunció que había sufrido delito de odio en las redes hace aproximadamente un año y que se instó a la Fiscalía que lo investigara, pero ha señalad que no tiene "ningún tipo de información, por sorprendente que parezca" pese a que ha pasado "más de un año".

"Nunca imaginé que una fotografía con mi marido y mis hijos pudiera despertar tanto odio y tanta intolerancia. Me entristece profundamente", dijo el concejal en una publicación en Facebook.

Ha señalado que "la inmensa mayoría" de esos mensajes llegan desde perfiles falsos, por parte de "personas que no se atreven a dar la cara mientras insultan la felicidad de una familia unida, que se quiere por encima de todo".

Además, ha recordado que muchas personas, "desde el afecto", le han pedido que borre la publicación, pero "sería aceptar que hay algo malo en ella y no lo hay".

Afirma el concejal que seguirá "respondiendo al odio con serenidad, y a los insultos, con una sonrisa". EFE

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