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El gaditano Abraham Guerrero, premio 'Tinta y Pluma 2026' a mejor novela LGTBIQ+

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Badajoz, 22 jul (EFE).- El gaditano Abraham Guerrero será galardonado con el 'Premio Tinta y Pluma 2026' a mejor novela LGTBIQ+, por su obra 'La pared de enfrente’, reconocimiento que entregará en un acto la artista y activista Manuela Saborido Muñoz, conocida como Manolita Chen, el próximo 31 de julio en Olivenza (Badajoz).

La activista es protagonista de la obra de Guerrero, "que combina investigación e imaginación para contar la historia de una eterna luchadora", según un comunicado de la asociación Limbo Cultura.

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En 'La pared de enfrente', novela a la que el autor aporta también tintes de thriller policíaco, en la que "travestis, prostitutas, poetas, maricones, transexuales, artistas, hablan y trenzan las palabras para dar forma a una historia oral de la sexualidad clandestina y disidente del franquismo”, con Manolita Chen como protagonista.

Referente de la lucha por la igualdad de los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+ en España, la artista y empresaria fue la primera mujer trans a la que se aprobó el derecho de acogimiento familiar de menores y una de las primeras a quienes se reconoció el cambio de nombre y sexo en el DNI, según se señala.

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A sus 83 años, la artista sigue siendo una activista incansable, que canaliza la mayor parte de sus proyectos a través de la Fundación Manolita Chen, institución sin ánimo de lucro que trabaja en favor de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+ y ofrece alojamiento, apoyos y oportunidades a las más vulnerables del colectivo.

A esta fundación irá destinada parte de la recaudación de la cena benéfica en la que se entregará, en esta tercera edición, el premio otorgado en el marco de 'Tinta y Pluma, mes de la literatura y el libro LGTBIQ+', proyecto desarrollado por la asociación Limbo Cultura y la Diputación de Badajoz. EFE

jlr/pcm/jlp

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