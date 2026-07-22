Cinco identificados por la agresión a un hombre que portaba una bandera republicana

Granada, 22 jul (EFE).- La Policía Nacional ha identificado a cinco personas como presuntas autoras de la agresión sufrida en Granada el pasado domingo, antes del inicio del partido de la final del Mundial de fútbol, por un hombre que portaba una bandera republicana.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la Policía mantiene abierta una investigación por si se tratara de un delito de odio.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, antes del partido de la final del Mundial de fútbol, cuando un grupo de personas increpó y agredió a un hombre que portaba una bandera republicana y que, como consecuencia de la agresión, sufrió lesiones de carácter leve, según las fuentes.

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Una patrulla intervino tras los hechos y de momento hay cinco identificados, según la Policía.

El PCE condenó ayer martes la agresión, consideró "inaceptable en una sociedad democrática cualquier ataque motivado por razones ideológicas" y reclamó una investigación que esclarezca los hechos. EFE

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