Alfaz del Pi (Alicante) recuerda a las víctimas de los atentados de Noruega de 2011

Alicante, 22 jul (EFE).- La localidad alicantina de Alfaz del Pi, que alberga la colona noruega más numerosa y antigua de España, ha conmemorado este miércoles el decimoquinto aniversario de los atentados perpetrados el 22 de julio de 2011 en Oslo y en la isla de Utoya (Noruega), en los que perdieron la vida 77 personas.

En la actualidad, Alfaz del Pi cuenta con más de 2.500 ciudadanos noruegos empadronados, aunque se estima que la población residente oscila entre las 5.000 y las 8.000 personas, según fuentes del ayuntamiento.

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Una relación iniciada en los años setenta que ha propiciado la creación de una sólida red de instituciones noruegas en el municipio, entre ellas dos centros educativos públicos, una iglesia propia en l'Albir y el único Centro de Voluntariado (Frivilling) que el Gobierno de Noruega mantiene fuera de sus fronteras.

El homenaje ha tenido lugar en el Parque por la Paz Johan Galtung, donde representantes de las comunidades alfasina y escandinava han guardado un minuto de silencio y han depositado rosas rojas a los pies de la escultura del artista vasco Agustín Ibarrola, donada por el propio autor en memoria de las víctimas del terrorismo y convertida en un símbolo de paz, libertad y democracia.

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La concejala de Juventud, Carolina Solbes, ha pronunciado este año el discurso institucional, en el que ha recordado que en Utoya fueron asesinados jóvenes que habían acudido a un campamento político para debatir, aprender y construir el futuro de su país.

"Aquel día no solo se apagaron vidas.También se intentó sembrar el miedo entre quienes creían que la política podía ser una herramienta para mejorar la vida de las personas”, ha afirmado Solbes, según un comunicado del consistorio.

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El acto ha continuado con la interpretación de la canción ‘Du skal få en dag i mårå’, del compositor noruego Alf Prøysen, a cargo de la soprano Paola Andra Delgado. EFE

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