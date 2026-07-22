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Alameda de la Sagra (Toledo) llora el asesinato machista de Rosana a manos de su pareja

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Alameda de la Sagra (Toledo), 22 jul (EFE).- El municipio toledano de Alameda de la Sagra llora este miércoles a Rosana, una mujer de 45 años asesinada este martes, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 48 años que permanece detenido.

La plaza de España de la localidad, donde se ubica el Consistorio y también la casa donde la víctima fue asesinada con un arma blanca, ha reunido a decenas de vecinos de Alameda, que han guardado un minuto de silencio y han acompañado a los familiares de Rosana.

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Además de los vecinos, encabezados por el alcalde, Rafael Martín Arcicóllar, en el minuto de silencio han estado presentes la consejera de Igualdad, Sara Simón, el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, y varios diputados regionales y nacionales.

Así, se ha trasladado a la familia las condolencias y el afecto "por la crueldad más despreciable" y se ha denunciado que "el machismo asesino no es un problema ajeno ni lejano" y "no podemos permanecer callados".

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En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Igualdad ha confirmado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personará como acusación popular contra el detenido, que ha sido dado de alta en el hospital tras intentar autolesionarse y está pendiente de pasar a disposición judicial.

La mujer asesinada deja huérfanos a cuatro hijos, uno de ellos menor de edad y que quedará a cargo, previsiblemente, de los familiares, tal y como ha compartido Simón.

Rosana no estaba en el sistema VioGén ni había denunciado previamente y la consejera ha recordado que existen recursos como los Centros de la Mujer, a los que se puede acudir para recibir atención psicológica y jurídica sin haber denunciado.

Ya son 31 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

(Foto)(Vídeo)

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