Una mujer asesinada por su pareja, que ha sido detenido en Alameda de la Sagra (Toledo)

Toledo, 21 jul (EFE).- Una mujer ha sido asesinada este martes con un arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años, que ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad toledana de Alameda de la Sagra.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que la agresión se ha producido a las 5:16 horas en una vivienda situada en la Plaza de España de Alameda, donde al parecer el hombre ha acuchillado a la mujer.
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Fuentes de la Guardia Civil han añadido que el hombre, de 48 años, ya ha sido detenido y han precisado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares. EFE
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Asesinada una mujer de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo): su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido
La víctima no se encontraba en el sistema VioGén y no había antecedentes por hechos similares
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