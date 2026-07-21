Montero reitera su confianza en Zapatero y achaca las acusaciones a estrategias de defensa

Sevilla, 21 jul (EFE).- La exvicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que mantiene su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha dicho que las nuevas acusaciones contra él en el caso Plus Ultra responden a "estrategias" de las defensas de otros acusados.

"Han cambiado su versión respecto a lo que declararon en un primer momento llevándoselo al ámbito de la sentencia de Ábalos en relación con Aldama", ha dicho la líder de la oposición en Andalucía, que ha apuntado a los beneficios penitenciarios obtenidos por "haber señalado directamente a personas que nada tuvieron que ver con la causa que se investiga".

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Ha considerado que esta es "una línea peligrosa porque se ampara en mentiras" y ha advertido de que "otros van a seguirla porque su defensa espera recibir beneficios penitenciarios por señalar a presuntos implicados con cuestiones que no tienen por qué corresponderse con la verdad". EFE