Mirari Uria refuerza el ataque del Badalona Women

Badalona (Barcelona), 21 jul (EFE).- El Badalona Women ha anunciado este martes el fichaje de la delantera Mirari Uria para reforzar su línea ofensiva de cara a la temporada 2026-2027.

La atacante guipuzcoana, de 23 años, llega procedente de la Real Sociedad, club en el que ha militado las últimas cuatro campañas en la máxima categoría del fútbol español. Durante ese periodo disputó 134 partidos oficiales y marcó 11 goles.

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Uria, que puede desempeñarse tanto como delantera centro como en la mediapunta, también ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, con la que se proclamó campeona de Europa sub-19 y campeona del mundo sub-20.

"Esta aventura me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista, y también espero disfrutar muchísimo de esta nueva etapa", ha afirmado la jugadora vasca en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

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Uria se convierte en el quinto fichaje confirmado por el Badalona Women para el próximo curso, después de las llegadas de la portera Txell Font, la defensa Izarne Sarasola, las centrocampistas Lucía Martínez, así como de Vicky Losada, una de las futbolistas más laureadas del fútbol español, que jugará cedida por el Bristol City Women. EFE

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