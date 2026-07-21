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Los circuitos estadounidense y europeo se alían con el asiático hasta 2029

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Redacción deportes, 21 jul (EFE).- El PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo han sellado una alianza con el circuito asiático que se extenderá al menos hasta 2029 con la que pretenden abrir "un nuevo capítulo para el golf mundial", en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de LIV, la liga saudí.

Los tres circuitos anunciaron este martes en un comunicado conjunto el acuerdo alcanzado con efecto inmediato con el objetivo de "brindar oportunidades comerciales y de juego" y de establecer vías para que los mejores jugadores del Asian Tour obtengan derechos de juego a partir de la próxima temporada en el DP World Tour.

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El DP World Tour y el Asian Tour ya tuvieron una alianza estratégica entre 2016 y 2021 que formalizó la relación que se inició en 1999, cuando el Abierto de Malasia se convirtió en el primer torneo coorganizado por ambos circuitos.

De acuerdo con el nuevo pacto, el circuito europeo volverá a organizar determinados torneos con el asiático a partir de la próxima temporada, aunque los detalles se conocerán cuando se publique el calendario del DP World Tour.

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Hasta ahora, han organizado conjuntamente 108 torneos y otros 21 cuentan con la organización conjunta del Sunshine Tour, el circuito sudafricano, o el PGA Tour de Australia, centrado en ese país.

"Estamos encantados de retomar nuestra histórica relación con el Asian Tour y, de hecho, fortalecerla con la incorporación del PGA TOUR (...) Representa no solo un paso sumamente positivo para el golf en Asia, sino también una nueva y emocionante era de colaboración para nuestro deporte a nivel mundial", señaló director de Torneos y Operaciones del DP World Tour, Ben Cowen.

Para el PGA Tour, el paso dado es "otro ejemplo de lo que se puede lograr cuando las organizaciones se unen con una visión compartida para el futuro del golf profesional" y que contribuye a mejorar los principales abiertos nacionales de todo el mundo, según su vicepresidente de Asuntos Internacionales, Christian Hardy.

El paso dado por los tres circuitos llega en un contexto marcado por las dudas sobre el futuro de LIV después de que el fondo de inversión de Arabia Saudí confirmara el pasado mes de abril que dejará de financiar a la liga que irrumpió en 2022 y que alteró el orden mundial del golf por sus contratos y premios multimillonarios.

El Asian Tour y LIV también entablaron un marco de colaboración en 2022, tanto en el ámbito deportivo como financiero.

En ese acuerdo, nacieron las International Series, un calendario de pruebas dentro de la liga asiática con premios superiores y que dan plazas para acceder a LIV. EFE

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