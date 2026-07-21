La pasarela madrileña traslada sus desfiles al campus de la Universidad Nebrija

Madrid, 21 jul (EFE).- La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebrará los desfiles de su próxima edición del 14 al 19 de septiembre y como gran novedad traslada el grueso de su programación al campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija, y abandona el tradicional pabellón 14.1 de Ifema.

Desde la pasarela que dirige Asier Labarga afirman que su intención es consolidar "un modelo de pasarela más abierto, dinámico y conectado con el corazón de la ciudad".

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Mercedes-Benz Fashion Week Madrid convertirá la ciudad en el epicentro de la moda española en una edición en la que se incorporarán nuevos espacios para los desfiles como el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, que acogerá la jornada inaugural con el desfile de Pedro del Hierro, Simorra y Adolfo Domínguez, además del Palacio de Cibeles que se transformará para la ocasión.

La pasarela celebrará el décimo aniversario de la firma Palomo con Alejandro Gómez Palomo creativo y el regreso de nombres como Alvarno, Adolfo Domínguez, Redondo Brand y Moisés Nieto.

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También presentarán sus propuestas para la próxima primavera-verano 2027 Juan Vidal, Pedro del Hierro, Ernesto Naranjo, Acromatyx, Baro Lucas, Maison Mesa, Isabel Sanchís, Yolancris o Álex Rivière, Malne y Lola Casademunt by Maite, entre otros, y debutarán las firmas Celia B y Antonio del Canto.

El sábado 19, el talento emergente pondrá con la plataforma EGO el punto y final a seis jornadas de moda.

El diseñador Hannibal Laguna, que celebra su 40 aniversario en la moda, recibirá el premio diseñador nacional de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, un galardón que reconoce su trayectoria, legado y proyección internacional.

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El premio diseñador internacional será para Agua by Agua Bendita, una firma que llega impulsada por Latin American Fashion Awards, una plataforma de influencia global concebida para amplificar la visibilidad e impulsar el desarrollo del mejor talento latinoamericano en la escena internacional. EFE