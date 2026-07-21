Investigan la muerte en Barcelona de un hombre que había roto una orden de alejamiento

Barcelona, 21 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre esta madrugada en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona al que encontraron con graves heridas por arma blanca junto a una mujer de la que tenía una orden de alejamiento.

Según ha informado la Policía de la Generalitat, hacia las 3.25 horas de la pasada madrugada los Mossos han recibido un aviso por una fuerte discusión en el Passeig Marítim de la Barceloneta.

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Diversas patrullas se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han localizado a un hombre gravemente herido por arma blanca.

Esta persona ha quedado inicialmente detenida por un presunto delito de quebrantamiento de condena al haber incumplido una orden de alejamiento vigente respecto de una mujer que se encontraba en el lugar de los hechos.

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Hasta el lugar se han desplazado también dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido al hombre herido y lo han trasladado a un centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos. EFE

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