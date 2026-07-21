Investigan como posible crimen machista la muerte de una mujer en un domicilio de Almoradí

Alicante, 21 jul (EFE).- La Guardia Civil de Alicante investiga como un posible crimen machista la muerte de una mujer de 56 años ocurrida la pasada noche en un domicilio del centro urbano del municipio de Almoradí.
Fuentes de la investigación consultadas por EFE han informado de que el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, española, ocurrió este lunes sobre las 23 horas y que se ha detenido al marido, de 61 años, en un caso en el que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que recaba datos sobre este caso. EFE
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