Golpe a un entramado del Tren de Aragua que robó dinero y 100.000 euros en joyas en León

Madrid, 21 jul (EFE).- La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un entramado criminal de El tren de Aragua dedicado al narcotráfico y a cometer robos con violencia, entre ellos, el perpetrado en enero en una vivienda próxima a León donde, tras amordazar y amenazar con armas de fuego a sus moradores, se apoderaron de 10.000 euros y en joyas valoradas en otros 100.000.

Ambos cuerpos informan este martes de la detención de cinco personas -cuatro de ellas han ingresado en prisión- vinculadas al Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela considerada la más importante de ese país y que se ha expandido a otros.

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Se han realizado seis entradas y registros en Madrid (3), Tenerife (1), Ibiza (1) y Orense (1) en los que se han incautado gran cantidad de teléfonos, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros, placas de matrícula falsas, más de 500 gramos de cocaína rosa, 182 gramos de MDMA, más de 100 pastillas de esta sustancia y utensilios para la fabricación de la misma.

La investigación se inició tras el robo en enero en la citada vivienda donde había menores y donde los atracadores intentaron sin éxito realizar repetidas transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas.

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Las gestiones de los investigadores revelaron que los autores días antes habían reservado alojamientos en el entorno de León desde donde realizaron un estudio previo de las víctimas, seleccionadas entre personas de alto poder adquisitivo, sobre las que realizaban vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas, estando controladas en todo momento.

Una vez identificados todos los miembros de este entramado se realizó un dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil que culminó el día 17 de junio de 2026 con los seis registros y cinco detenciones en Ciudad Real, Ibiza, Tenerife, Madrid y Orense.

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A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de robo con violencia e intimidación en interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, delito de lesiones, delitos de daños, delito de detención ilegal, delitos de robo/hurto de uso de vehículo a motor, así como delitos contra la salud pública. EFE