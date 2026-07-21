Este martes ascenderán las temperaturas en el inico del tercer episodio de ola de calor

Madrid, 21 jul (EFE).- Las temperaturas empezarán a ascender este martes en gran parte de la vertiente atlántica peninsular e interior sureste, mientras que podrán descender en zonas del alto Ebro e Ibérica norte, el día en el que la Aemet ha señalado como inicio de la tercera ola de calor en España desde junio pasado.

Según un aviso especial lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un "nivel de peligro importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales, especialmente para personas vulnerables y en actividades al aire libre. La noche se prevé muy cálida.

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Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, así como amarillos en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Ciudad autónoma de Ceuta.

Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, predominarán los cielos nubosos, con alguna llovizna débil y dispersa.

Se formará nubosidad de evolución y se prevén chubascos y tormentas con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente acompañadas de granizo en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia, donde también hay activados avisos amarillos, y los Pirineos orientales. No se descartan en las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona.

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Podrán producirse brumas matinales en Galicia y en la cordillera Cantábrica. Se espera la presencia de calima en el sur y este de la Península y en Baleares.

Las temperaturas máximas aumentarán, salvo en el Ebro, el levante, Baleares y Canarias, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la Península excepto en las regiones del noroeste, los litorales y zonas montañosas.

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Se prevé que se superen los 40 ºC en el interior de Andalucía y de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha. Se esperan noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y en Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir, las mínimas podrían no descender de los 25 ºC.

Las mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán en la sur peninsular.

Soplará viento alisio en Canarias, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. Se prevé viento de poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, en general moderado. El viento será flojo en el resto, con tendencia a arreciar. En Baleares, será flojo y variable.

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- GALICIA: brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas y dispersas en el litoral sur. Poco nuboso con intervalos de nubes bajas, salvo en el nordeste y en puntos del litoral occidental; desarrollándose alguna nubosidad de evolución con probables precipitaciones débiles y dispersas en A Mariña y en la mitad occidental.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas sin cambios, en aumento o sin cambios. Viento flojo variable en el sur con intervalos y en el resto, flojo a moderado, con intervalos fuertes entre Ortegal y Fisterra. No se descarta alguna racha muy fuerte en el litoral norte.

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- ASTURIAS: brumas y nieblas matinales y vespertinas en la cordillera, donde no se descarta alguna precipitación débil. Nuboso en la cordillera y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas sin cambios. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral, con intervalos fuertes.

- CANTABRIA: brumas y nieblas matinales y en la cordillera. Cielos velados por nubes altas, tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

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- PAÍS VASCO: cielos velados por nubes altas, tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso en el tercio oriental y sin cambios en el resto. En el interior, viento flojo, más intenso en Álava; en el litoral, viento flojo.

- CASTILLA Y LEÓN: probables bancos de niebla en el norte montañoso. Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en el este. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso en el nordeste y en ligero ascenso en el resto. Viento variable, flojo a moderado.

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- NAVARRA: cielos velados por nubes altas, tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas. Se alcanzarán los 38 ºC en la Ribera del Ebro y los 36 en otras zonas llanas del extremo oriental. Viento moderado, flojo en el tercio norte.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con nubes altas y aparición de alguna nube de evolución diurna en la Ibérica. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso. Viento flojo, con intervalos de moderado en la Rioja Baja.

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- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión. Aparición de intervalos de nubosidad de evolución diurna en el Pirineo oriental y el sistema Ibérico, sin descartar tormentas acompañadas de precipitación débil y rachas de viento en el este de Teruel.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas con descensos locales, sin cambios o en ascenso ligero; valores significativamente altos que pueden alcanzar los 40 ºC en la ribera del Ebro. Viento flojo en el valle del Ebro y de dirección variable en el resto, aumentando a moderado. Baja probabilidad de rachas muy fuertes.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado. Polvo en suspensión. Aumento a intervalos de nubosidad de evolución diurna en los tercios norte y sur, con posibilidad de tormentas acompañadas de precipitaciones débiles y rachas de viento.

Temperaturas con pocos cambios; se esperan valores significativamente elevados en los valles y depresiones, que pueden alcanzar los 40 ºC en el tercio occidental. Viento flojo de dirección variable, con baja probabilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas vespertinas.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso. Viento flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ascenso, en general ligero. Viento flojo variable, con algún intervalo de intensidad moderada.

- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes medias, altas y de evolución diurna. Presencia de calima. No se descartan chubascos ocasionalmente tormentosos en el tercio oriental. Temperaturas mínimas sin cambios, en ligero aumento o con cambios ligeros; máximas en ascenso, en general ligero.

Se registrarán valores máximos por encima de los umbrales de aviso amarillo o naranja en todas las zonas. Viento flojo variable, evolucionando a flojo a moderado, sin descartarse rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Polvo en suspensión. Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral norte y de nubes medias y altas. Intervalos de nubes de evolución diurna, con probabilidad de tormentas acompañadas de precipitaciones débiles y rachas de viento en el interior.

Temperaturas con pocos cambios y valores significativamente elevados en el interior de Valencia y Alicante. Viento flojo de dirección variable. Probables rachas muy fuertes asociadas a las tormentas vespertinas del interior.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con probables tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes. Polvo en suspensión.

Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

- BALEARES: brumas matinales. Intervalos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios, o ligero descenso de las diurnas en el norte de Mallorca y de Menorca, con máximas que pueden alcanzar los 39 ºC en el interior de Mallorca. Noche tropical o tórrida. Viento flojo y brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes. Polvo en suspensión.

Temperaturas en ligero ascenso, localmente sin cambios. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: calima ligera en niveles altos. Poco nuboso a despejado, con intervalos matinales en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas del norte del resto de islas donde serán más compactos. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior.

Se alcanzarán o superarán localmente los 30-32 °C en zonas de las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, y los 30 °C en la mitad sur de Fuerteventura, de carácter más local en el resto de islas. Viento moderado, fuerte en costas del sureste y noroeste de las islas montañosas e interior de Lanzarote y Fuerteventura. Probables rachas ocasionalmente muy fuertes. EFE