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Del Toro resiste al empuje de Seixas

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Luis Miguel Pascual

Thonon-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- Los cronómetros echaron humo en las orillas del lago Léman, escenario de la única crono individual del Tour de Francia, testigo del duelo que mantienen por el tercer puesto y el maillot blanco de mejor joven el mexicano Isaac del Toro y el francés Paul Seixas.

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Al término de una batalla épica entre ambos, el corredor del UAE resistió al empuje de su rival del Decathlon y mantuvo su puesto en el podio provisional, aunque cedió cinco segundos y su reta es ahora solo de 20.

Con tres grandes etapas alpinas por delante, la batalla entre dos de los corredores llamados a protagonizar el ciclismo del futuro se anuncia apasionante, sin que ninguno de los dos parezca querer tirar la toalla hasta París.

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Del Toro comenzó más fuerte la crono de Thonon y en los cinco primeros minutos tenía una renta de 3 segundos con el francés. Era la parte más dura de la subida al puerto de Larringes, un ascenso de 9,7 kilómetros con una pendiente media del 4,3 %.

Pero Seixas fue más fuerte en el segundo tramo de ascenso y en la cima había conseguido poner en tablas el duelo entre ambos.

Como si se siguieran con una lupa, los dos ciclistas, que habían tomado la salida de Évian con dos minutos de diferencia, se lanzaron a un vertiginoso descenso, muy técnico y peligroso, para hacerse con bicicletas de contrarreloj.

La prueba la dio el alemán Florian Lipowitz, tercero de la pasada edición, que dio con sus huesos en el suelo y tuvo que abandonar.

Al final de la bajada, el francés había logrado tres segundos de renta con Del Toro, un precioso tesoro para afrontar los nueve kilómetros finales de llano en las orillas del lago.

El duelo fue apasionante, vibrante entre el público francés, que ve reavivadas sus esperanzas de tener a un campeón en ciernes para ganar un Tour que no celebran desde 1985, y los numerosos mexicanos que desde la cuneta ensalzan el nombre de su compatriota.

Seixas fue más rápido, pero Del Toro consiguió mantener el tipo y en la meta cedió solo 5 segundos.

Los cuarteles generales de ambos equipos se preparan para una dura pugna.

En el UAE no ocultan que con el quinto Tour bien encarrilado para el esloveno Tadej Pogacar, el objetivo será volver a tener a dos de sus hombres en el podio, como en 2023 cuando el británico Adam Yates fue tercero y Pogacar segundo.

"Sobre el duelo con Seixas lo único que puedo decir es que tratamos de aumentar cada día la diferencia, pero que en conjunto podemos estar satisfechos", indicó el corredor.

El mexicano, segundo del Giro del año pasado y debutante en el Tour, su tercera carrera de tres semanas, consideró que su actuación en la crono fue "muy buena", sobre todo tras el susto que tuvo el pasado domingo, cuando se vio involucrado en la caída que obligó a retirarse al danés Jonas Vingegaard cuando era segundo de la general.

"Tras ese susto y después de una etapa en la que había que correr riesgos, creo que el balance es positivo. Puedo estar contento, voy a dormir bien", señaló.

El Decathlon se frota las manos con el buen rendimiento de Seixas, que a sus 19 años es el ciclista más joven en tomar la salida del Tour desde 1937.

"Ha hecho dos semanas muy sólidas, pero la que queda es la más difícil y por delante hay etapas como la del sábado que es monstruosa", aseguró el director del equipo francés, Julien Jurdie.

Sabedor de que la presión puede ser el principal enemigo de su joven pupilo, el técnico aseguró que no van a convertir el tercer puesto y el maillot blanco "en una obsesión".

"Vamos a dar el máximo como equipo e intentar avanzar juntos. Queda mucha batalla por delante", afirmó.

Algo parecido dijo el propio Seixas, satisfecho con su rendimiento: "Estoy donde merezco". EFE

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