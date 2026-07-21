Asciende a cerca de 100 hectáreas la superficie afectada por el incendio de Plan (Huesca)

Zaragoza, 21 jul (EFE).- El incendio forestal de Plan (Huesca) continúa activo y la superficie afectada se estima provisionalmente entre 80 y 100 hectáreas, según ha informado este martes el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar).

En el operativo para la extinción de este incendio participarán este martes cinco helicópteros ligeros, tres de Infoar y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

PUBLICIDAD

Las labores se centrarán este martes principalmente en el trabajo de los medios aéreos y las descargas de agua dada la compleja orografía de la zona, en el Pirineo oscense. EFE