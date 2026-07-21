Arrancan los trabajos para exhumar una tercera fosa en Cúllar (Granada)

El equipo arqueológico y antropológico de la Asociación Científica ArqueoAntro ha iniciado los trabajos para exhumar una tercera fosa localizada en Cúllar (Granada), donde podrían encontrarse los restos de una represaliado asesinado en abril de 1939.

Las investigaciones llevadas a cabo por la asociación desde hace más de seis años han permitido localizar hasta tres fosas en el municipio.

La primera tuvo resultado positivo y cinco víctimas pudieron ser exhumadas. La segunda, a pesar de un par de intentos, fue negativa. Y este año el equipo interviene en la fosa número tres, donde podría encontrarse Silvestre Navarro Sánchez, asesinado el 3 de abril de 1939.

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Los trabajos de excavación comenzaron este pasado lunes y la previsión es desarrollarlos a lo largo de la presente semana.

Este mismo equipo iniciará en los próximos meses los trabajos de localización, excavación y exhumación de una fosa común de la postguerra española en el cementerio municipal de Castell de Ferro (Granada), donde se cree que yacen los restos de cuatro personas asesinadas el 26 de julio de 1947.

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