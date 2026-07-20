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Sánchez afirma que la victoria de la selección es "de todos los españoles y españolas"

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Argel, 20 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que el Mundial de fútbol ganado por la selección que dirige Luis de la Fuente es "de todos los españoles y españolas".

Sánchez se refirió al triunfo de la selección en una declaración junto al presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, con motivo de la reunión que ambos mantuvieron en el marco de la visita oficial del jefe del Ejecutivo.

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Una visita para la que se desplazó directamente desde Nueva York tras asistir el domingo a la final del Mundial de fútbol en la que España se proclamó campeona al vencer por 1-0 a la selección argentina.

Tebún ya felicitó a Sánchez por el triunfo de la selección española al recibirle a las puertas del Palacio de El Mouradia y en la reunión, el presidente del Gobierno le regaló una camiseta del equipo español con su nombre serigrafiado y el número 26 a la espalda.

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Esa felicitación la repitió en la declaración junto a Sánchez, al tiempo que dio la enhorabuena a España por el éxito "tan merecido" de su equipo al lograr su segunda estrella en un Mundial de fútbol.

El presidente del Gobierno agradeció la felicitación y respondió que este lunes es un día de mucha alegría y celebración en España.

Además, dio las gracias al equipo técnico y a los jugadores por su juego, su esfuerzo y su victoria, y reiteró que se trata de un triunfo de todos los españoles.

Después de la declaración institucional, Tebún ofreció un almuerzo al jefe del Gobierno en el que tuvo un nuevo gesto de reconocimiento a España por su triunfo.

A los postres, se presentó a Sánchez una tarta que ambos partieron y que representaba un campo de fútbol con un balón, una bandera de España y la Copa del Mundial.

Tras ese almuerzo, el presidente del Gobierno regresará a Madrid para presidir la recepción en el Palacio de la Moncloa a la selección española.

Sánchez mantuvo la mayoría de su agenda prevista en Argel, aunque para evitar demoras que le impidieran llegar a tiempo a ese acto, fue su vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y no él, quien se reunió con un grupo de empresas españolas con intereses en Argelia.

También estuvo presente en Argel el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se desplazó con Sánchez desde Nueva York.

A su llegada al palacio y al ser preguntado por los periodistas por la final del Mundial de fútbol, Albares se limitó a calificar de "magnífico" el éxito de España al tiempo que hacía con la mano el símbolo de la victoria. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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