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La UEFA felicita a España y destaca su racha más larga como equipo europeo invicto

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Madrid, 20 jul (EFE).- La UEFA felicitó este lunes a la selección española por convertirse en campeona del mundo tras derrotar a la de Argentina en la prórroga de la final del Mundial en Nueva York (1-0) y destacó su racha como invicta, "la más larga de un equipo europeo".

"¡Felicidades a @SEFutbol por convertirse en campeones mundiales de 2026!. 38 partidos invicto en todas las competiciones para España. La racha más larga de un equipo europeo en la historia de selecciones nacionales masculinas", resaltó en redes sociales el organismo que preside el esloveno Aleksander Ceferin.

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La UEFA acompañó su felicitación por su segunda estrella mundialista a España, que es también la vigente campeona de Europa, con varias imágenes del equipo, como una de los internacionales celebrando la victoria y algunas en solitario de los jugadores que dirige Luis de la Fuente, como el capitán Rodri Hernández, Pedro Porro, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Merino o Marc Cucurella. EFE

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