La diseñadora Charlotte Perriand protagoniza la retrospectiva de otoño de la Fundació Miró

Barcelona, 20 jul (EFE).- La exposición 'Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo', que se podrá ver en la Fundació Joan Miró de Barcelona del 9 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027, reivindicará la figura de la diseñadora y arquitecta Charlotte Perriand, una creadora que revolucionó la manera de concebir los espacios.

Así, la Fundació Miró presentará la primera gran muestra en España dedicada a Perriand (París, 1903-1999), una de las protagonistas indiscutibles del diseño y la arquitectura del siglo XX.

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El montaje, comisariado por Martina Millà, se centra en sus diseños expositivos, prototipos de una manera nueva de entender la vida; incluye una pequeña introducción sobre sus años de formación y concluye con su segunda exposición en el Japón en 1955.

Así, la Fundació Miró reunirá algunos de los proyectos más icónicos de su trayectoria, entre los que destacan 'Bar sous le toit' (1927), 'Salle à manger 28' (1928) y la reconstrucción de 'Équipement intérieur d'une habitation' (1929), diseñado originalmente junto a Le Corbusier y Pierre Jeanneret.

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El recorrido expositivo, que va desde los inicios de la carrera de Perriand hasta 1955, permitirá seguir la evolución de una autora que borró las fronteras entre arquitectura, interiorismo, mobiliario, fotografía y arte, y que defendió una verdadera síntesis de las artes al servicio de una vida cotidiana.

La presentación en la capital catalana incorporará también una mirada específica sobre la relación de Perriand con Josep Lluís Sert, arquitecto de la Fundació Miró.

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El vínculo es también personal, ya que Charlotte Perriand asistió a la inauguración de la Fundació Joan Miró en 1976, invitada por Sert.

Ambos se habían conocido en 1928 trabajando en el taller de Le Corbusier y mantuvieron una amistad y una complicidad intelectual que perduraron toda la vida.

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La exposición está organizada junto a los Kunstmuseen de Krefeld y el Museum der Moderne de Salzburgo y cuenta con la colaboración de la Fundación BBVA. EFE

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