El Celta oficializa la cesión de Hugo Sotelo al Levante

Vigo, 20 jul (EFE).- El Celta anunció este lunes que la llegado a un acuerdo con el Levante para la cesión, con una opción de compra del 50 por ciento, del centrocampista Hugo Sotelo, quien afrontará un nuevo reto en el conjunto granota a las órdenes del técnico portugués Luis Castro.

El canterano, que debutó en el primer equipo en la victoria ante el Barcelona en la temporada 2021-22, ha defendido la camiseta celeste en más de 80 encuentros repartidos entre liga, Copa del Rey y Liga Europa.

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No obstante, la irrupción de Miguel Román hizo que el canterano celeste perdiera protagonismo en el equipo de Claudio Giráldez. En el último curso liguero, Sotelo disputó veinte partidos de LaLiga, 16 de ellos como titular, y 7 de la Liga Europa, acumulando poco más de 1.500 minutos de juego. EFE

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