Un quinteto valenciano interpretará el himno de España en la final del Mundial

València, 19 jul (EFE).- El quinteto valenciano Spanish Brass será el encargado de interpretar este domingo el himno de nacional en la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España con Argentina en Nueva York, según informó el propio grupo.

Este quinteto de metales, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la música de cámara, fue galardonado en 2020 con el Premio Nacional de Música, desarrolla su actividad musical tanto por España como en el extranjero, y ha actuado en más de 60 países desde su creación en 1989.

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Tras la final del Mundial, Spanish Brass continuará su agenda de verano por distintos escenarios españoles, como el Festival Internacional de Panticosa, El Puig, Vila-real, Guardamar del Segura o Maó, mientras que en el ámbito internacional actuará el 8 de agosto en el festival Höri Musiktage de Alemania y el 5 de septiembre en Laino Borgo (Italia).

Spanish Brass volverá a Estados Unidos en octubre para ofrecer una gira de conciertos y clases magistrales, y en diciembre participará en The Midwest Clinic de Chicago, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la música de banda y a la educación musical. EFE

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