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Suspenden el fútbol uruguayo tras sucesos violentos en un partido de Segunda División

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Montevideo, 18 jul (EFE).- La actividad del fútbol uruguayo fue suspendida en todas sus categorías luego de que este sábado se registraran sucesos violentos en un partido de la Segunda División entre Rentistas y Cerrito correspondiente a la undécima fecha.

Un comunicado de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales dice que la actividad se para "como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputado entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad en un compañero".

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El documento añade que el paro tendrá vigor "hasta tanto existan garantías efectivas" que permitan desarrollar el trabajo de todos los involucrados "en condiciones de seguridad".

Rentistas y Cerrito disputaron un partido que terminó en empate sin goles aunque con polémica por un gol anulado, un hecho que dejó el ambiente caldeado y al término del encuentro se registraron incidentes que incluso denunció el equipo local.

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El conjunto 'colorado' informó a través de un comunicado que presentará una denuncia formal contra el cuerpo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y su asistente Daniel Rodríguez.

El club afirma que el arbitraje fue "manifiestamente tendencioso y parcial" y asegura que su desempeño "perjudicó deliberadamente" a Rentistas e influyó de forma directa en el desarrollo del partido.

De esta forma, los partidos programados para este domingo correspondientes a la sexta fecha del Torneo Intermedio de la Primera División entre Central Español y Cerro Largo, Cerro ante Racing, Montevideo City Torque y Danubio y Defensor Sporting -Liverpool deberán ser reprogramados. EFE

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