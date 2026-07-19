Suspenden el fútbol uruguayo tras sucesos violentos en un partido de Segunda División

Montevideo, 18 jul (EFE).- La actividad del fútbol uruguayo fue suspendida en todas sus categorías luego de que este sábado se registraran sucesos violentos en un partido de la Segunda División entre Rentistas y Cerrito correspondiente a la undécima fecha.

Un comunicado de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales dice que la actividad se para "como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputado entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad en un compañero".

PUBLICIDAD

El documento añade que el paro tendrá vigor "hasta tanto existan garantías efectivas" que permitan desarrollar el trabajo de todos los involucrados "en condiciones de seguridad".

Rentistas y Cerrito disputaron un partido que terminó en empate sin goles aunque con polémica por un gol anulado, un hecho que dejó el ambiente caldeado y al término del encuentro se registraron incidentes que incluso denunció el equipo local.

PUBLICIDAD

El conjunto 'colorado' informó a través de un comunicado que presentará una denuncia formal contra el cuerpo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y su asistente Daniel Rodríguez.

El club afirma que el arbitraje fue "manifiestamente tendencioso y parcial" y asegura que su desempeño "perjudicó deliberadamente" a Rentistas e influyó de forma directa en el desarrollo del partido.

PUBLICIDAD

De esta forma, los partidos programados para este domingo correspondientes a la sexta fecha del Torneo Intermedio de la Primera División entre Central Español y Cerro Largo, Cerro ante Racing, Montevideo City Torque y Danubio y Defensor Sporting -Liverpool deberán ser reprogramados. EFE