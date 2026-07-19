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Maroto se reivindica como la opción "con raíces" tras votar en las primarias del PSOE y destaca el "trabajo hecho"

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La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido su proyecto "con raíces" y el trabajo hecho tras votar este domingo en las primarias del partido.

Maroto ha ejercido su derecho a voto en la Agrupación de Centro. Este domingo se enfrenta a su portavoz adjunta, Emma López, para encabezar la lista a las elecciones municipales de 2027, aunque ha asegurado que la militancia eliminará "cualquier elemento de diferenciación" una vez que se proclame a la ganadora esta tarde.

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Estos comicios cerrarán una campaña interna en la que se han medido dos dirigentes que hace tres años formaban parte del mismo equipo electoral. En 2023, Maroto aterrizó en la política municipal tras su paso por el Gobierno de España, mientras que López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista.

Maroto ha insistido en declaraciones a los medios en que su propuesta se fundamenta en un "trabajo en equipo" consolidado a lo largo de los últimos tres años y medio, un bagaje que busca "ensanchar la base social" de la formación y continuar con la tendencia iniciada en 2023, cuando el Grupo Municipal Socialista pasó de 8 a 11 concejales, algo que ha puesto en valor.

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"Durante estos años nos hemos centrado fundamentalmente en hablar de los problemas de Madrid, en ofrecer propuestas, propuestas realistas para ser una alternativa real al cambio que se va a producir, estoy segura, en el año 2027 y con humildad, con tranquilidad, pero sobre todo con el trabajo hecho", ha manifestado.

Al ser preguntada por si contará con Emma López en caso de imponerse en las urnas, la portavoz socialista ha evitado dar nombres propios, argumentando que será "la militancia libremente la que decida", pero ha recalcado que el proyecto del PSOE de Madrid es un "proyecto de unión" diseñado para que "todo el mundo se sienta parte", prometiendo integrar todas las sensibilidades del partido a partir de mañana.

Asimismo, Maroto ha destacado la "democracia interna" del PSOE y ha recomendado al Partido Popular que aplique este tipo de procesos, alegando que estos no debilitan a las organizaciones, sino que las hace "ser más fuertes, elegir el mejor proyecto y sobre todo salir a ganar".

"Mañana dejaremos cualquier elemento de diferenciación, porque el proyecto del Partido Socialista es un proyecto de unión, un proyecto para que todo el mundo se sienta parte en esto. Es en lo que he estado trabajando estos tres años y medio y mañana el Partido Socialista sale reforzado de estas primarias y sale a ganar en el año 2027", ha concluido.

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EuropaPress

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