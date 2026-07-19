La mexicana Lila Downs recibe el Premio La Mar de Músicas por su unión de culturas

Cartagena (Murcia), 19 jul (EFE).- La cantante y compositora mexicana Lila Downs recibe mañana lunes el Premio La Mar de Músicas, con el que el festival de músicas del mundo de Cartagena (Murcia) pretende reconocer su papel en la fusión cultural de México, los pueblos indígenas y Estados Unidos.

Este premio viene a reconocer la unión de culturas de la que ha hecho gala a lo largo de su dilatada trayectoria la artista, que el pasado 11 de junio fue la encargada de dar inicio oficial al Mundial de Fútbol de este 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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La también antropóloga, hija de madre mixteca y padre estadounidense, ha hecho gala de esa unión de culturas y tradiciones a lo largo de toda su amplia carrera musical, que arrancó en los años 80, integrada primero en bandas como Los Cadetes de Yodoyuxi o La Trova Serrana, y en solitario desde mediados de los 90.

La organización del festival ha valorado especialmente para concederle este premio que la artista ha convertido su música en un “vehículo de identidad de sus raíces” indígenas, mestizas y mexicanoamericanas “conectando pasado milenario con presente global”.

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Ganadora de cinco premios Grammy Latinos y de un premio Grammy, entre otros muchos reconocimientos, Lila Downs canta en castellano, mixteco, zapoteco, maya, purépecha e inglés, con letras en las que el activismo es una constante.

De hecho, la artista ha hecho de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y de sus mujeres una forma de vida que se traslada a su música y a sus conciertos, en los que es habitual que actúe ataviada con atuendos que reivindican esa identidad indígena.

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Cada año realiza conciertos benéficos para recaudar fondos para la Fundación Guadalupe Musalem, con los que se financian becas para jóvenes mujeres indígenas.

Tras recibir el galardón de La Mar de Músicas este 20 de julio, la artista ofrecerá un concierto en el auditorio del Parque Torres, escenario principal del festival, en el que está previsto que actúen como invitados la portuguesa Carminho, la mexicana Silvana Estrada y el andaluz El Nieto Manuel.

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Antes de su actuación, en el patio del antiguo cuartel de infantería de marina (CIM) actuará otra mujer que ha sabido romper barreras y tabúes en el mundo de la música: Sona Jobarteh.

La artista, nacida en Gambia en el seno de una de las grandes familias de griots, considerados los guardianes de la tradición oral mandinga, ha logrado ser la primera mujer que se dedica profesionalmente a tocar la kora, un arpa tradicional de África Occidental que tradicionalmente solo tocan hombres.

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La artista ha logrado tender puentes entre la herencia cultural y la modernidad, combinando en su música la tradición ancestral de su pueblo con arreglos contemporáneos, dando como resultado una propuesta elegante, espiritual y de unión entre pasado y presente y reivindicación del papel de la mujer en la música.

La programación del día se completa con la actuación en la plaza del Ayuntamiento de la cantante, compositora y productora Paola Navarrete en el marco del especial de esta trigésimo primera edición del festival dedicado a Ecuador.

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La artista es una de las figuras clave de la renovación del pop independiente ecuatoriano en la última década, con una música que se mueve entre el indie pop, la electrónica y la canción de autor.

Además, en la plaza del CIM actuará la arpista y cantante gaditana Musgö, una artista con un estilo genuino influenciado por el pop, el folk y la música electrónica. EFE

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