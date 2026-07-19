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La bomba que parecía un balón: un proyecto educativo rompe años de silencio en Granada

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María Alonso

Granada, 19 jul (EFE).- Un abuelo que de niño confundió una bomba con un balón y acabó con heridas de metralla, la historia del bisabuelo fusilado o la del familiar que cruzó la frontera son algunos de los recuerdos que han salido del silencio gracias a un proyecto de memoria democrática del instituto de Iznalloz (Granada).

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La iniciativa, que ha llevado al centro a ser el primero de España en tener tres Stolpersteine -los pequeños adoquines en recuerdo las víctimas del nazismo- acerca al alumnado la Guerra Civil y el franquismo desde el entorno más cercano, el de su familia y su pueblo, en una comarca que sufrió una intensa represión durante la guerra y la dictadura.

Entre quienes participan en el proyecto está Mateo Palma, uno de los estudiantes del IES Montes Orientales que han interrumpido por unas horas sus vacaciones para hablar con EFE.

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"Mi abuelo creyó que una bomba de un avión era una pelota de fútbol y se puso a jugar con ella. Le explotó en las piernas y le dejó completamente lleno de metralla. Esa historia me impactó particularmente porque te contextualiza cómo era la situación en ese tiempo", relata.

A su lado, Iván cuenta que descubrió que el padre de su abuela había sido fusilado en Almería. "No lo sabía. Me enteré hace poco por un familiar y ya he empezado a investigar", explica el alumno.

Mientras, Ainhoa destaca que conocer lo que sufrieron sus familiares le ha ayudado a entender que "es algo reciente" y que "otras personas inocentes también han sufrido a raíz de eso".

Junto a los alumnos, el profesor de Geografía e Historia José María García subraya a EFE la importancia de llevar la historia fuera de las aulas: "Cuando preguntan a sus familiares descubren que lo que estudian no ocurrió solo en los libros, sino también en su pueblo, en su calle o en su propia casa", resume.

Pero el proyecto va mucho más allá de las entrevistas familiares. A lo largo del curso, el alumnado participa en charlas con arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores, visita lugares de memoria como el barranco de Víznar y distintas fosas comunes y desarrolla investigaciones sobre colectivos represaliados durante el franquismo.

Entre esos trabajos figuran trabajos sobre las maestras depuradas, las mujeres represaliadas, los bebés robados o la comunidad gitana, que plasman luego en murales colaborativos y otras propuestas artísticas elaboradas.

Además, como celebra el profesor, el 12 de junio instalaron los tres Stolpersteine en recuerdo a tres vecinos del municipio granadino de Deifontes que fueron deportados al complejo de exterminio nazi de Mauthausen-Gusen.

Según destaca García, las investigaciones de los estudiantes también han obtenido premios y menciones en concursos de memoria democrática convocados, por ejemplo, por la Universidad de Murcia y la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

Para el profesor, el objetivo no es que el alumnado memorice fechas, sino que aprenda a construir su propio criterio a partir de fuentes históricas.

"Queremos que conozcan aspectos de la historia que normalmente no se explican y que, a partir de ello, puedan elaborar su propio discurso", afirma.

De cara al próximo curso, el IES Montes Orientales iniciará una nueva etapa con el Aula de Memoria y Disidencia, un proyecto aprobado por la Junta de Andalucía que durante los dos próximos años permitirá ampliar las investigaciones sobre memoria democrática, derechos humanos y la represión sufrida por distintos colectivos durante el franquismo y la Transición. EFE

(foto) (vídeo)

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