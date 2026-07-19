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Google destaca que se asoció con Argentina por su "influencia global"

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Andrea Montolivo

Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Ramiro Sánchez, jefe de marketing de Google en América Latina, aseguró este sábado en una entrevista con EFE que la empresa se asoció con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por tener valores compartidos, por su condición de campeona del mundo y por la "influencia global" de la marca de la Albiceleste.

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Google y AFA, de la mano de su director de marketing, Leandro Petersen, firmaron una colaboración de negocio que, entre otras cosas, ve el logotipo del coloso estadounidense figurar en la camiseta de entrenamiento de la Albiceleste.

"Cuando pensábamos cómo ser parte del Mundial, la idea era unirnos a los equipos que mayor influencia global tienen. Así nos asociamos con varias asociaciones del mundo. AFA, una de las razones principales es, por un lado, ser campeones mundiales al día de hoy, pero, por otro lado, también la influencia global que la marca AFA tiene por varias razones", dijo Sánchez a EFE en un evento organizado por AFA en One Summit Vanderbilt, en Nueva York, en la víspera de la final del Mundial.

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"Cuando comenzamos a hablar, vimos que nuestros valores en Google se comparten con los valores del equipo. Entonces nos pareció una asociación natural y realmente estamos muy felices", añadió.

La Copa del Mundo que concluye este domingo con la final Argentina-España fue la primera en la que se implementó la inteligencia artificial.

"Por un lado, está la parte más técnica y de análisis de datos para ayudar a los equipos y a los entrenadores, aportando datos, analizando jugadas, etcétera", contó Sánchez.

"Y, por otro lado, creo que la otra parte es la de redes sociales. Esta inteligencia artificial está cambiando la manera en la que celebramos los momentos. Por supuesto, la celebración en la calle sigue siendo súper importante y es lo principal. Pero, por otro lado, mucho sucede en línea, y la inteligencia artificial es una herramienta genial para ayudarnos a crear contenido, ser más creativos y expresarnos de formas que antes hubieran parecido imposibles", prosiguió.

Finalmente, Sánchez informó de que Argentina es dueña del récord histórico de búsquedas registrado por Google.

"El récord histórico de Google de búsquedas fue después del último partido Argentina contra Egipto, donde Google alcanzó el récord histórico de búsquedas", dijo.

"Y el récord anterior había sido la final de 2022, Argentina contra Francia. Por lo cual, el fútbol es súper importante para Google y Google está muy ligado a estos momentos", subrayó. EFE

(video)

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