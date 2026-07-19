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Feijóo: "Me tengo que entender con Abascal porque la única solución que tenemos es llegar a un acuerdo con Vox"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si no obtiene mayoría absoluta tras las próximas elecciones generales, tendrá que "entenderse" con el líder de Vox, Santiago Abascal, porque "la única solución" es alcanzar un acuerdo con la tercera fuerza política, al tiempo que ha insistido en que solo promoverá una moción de censura contra Pedro Sánchez si cuenta con los votos suficientes para que prospere.

"Mi primer mandamiento es España por encima de todo. Y como tengo ese mandamiento, pues me tengo que entender con el señor Abascal. ¿Por qué? Porque por encima de mi carrera política y de mi partido está mi país, y en este momento la única solución que tenemos, cuando no tenemos mayoría, es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política, a la que votaron en las últimas elecciones más de tres millones y medio de personas y, como comprenderá usted, en España no hay tres millones y medio de fascistas", ha asegurado Feijóo este domingo en una entrevista con 'The Objective', recogida por Europa Press.

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No obstante, ha admitido discrepancias con Vox en cuestiones como el Estado autonómico o la política europea, aunque ha asegurado que mantiene una relación "fluida, respetuosa y discrepante" con Abascal. "Hemos aproximado posturas y yo espero seguir manteniendo esa relación porque es lo mejor para mi país", ha señalado.

Feijóo ha reiterado que en estos momentos al PP le faltan "cuatro votos" para sacar adelante una moción de censura y ha advertido de que no piensa registrar una iniciativa destinada al fracaso porque serviría para "bendecir" a Pedro Sánchez en el Congreso. "Si hay algún atisbo de dignidad entre los socios de Sánchez, no descarto presentarla, pero solo para que salga adelante", ha afirmado.

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El presidente del PP ha insistido en que su propuesta pasa por impulsar una moción de censura con el único objetivo de convocar elecciones y ha rechazado negociar con el expresidente catalán Carles Puigdemont fuera de España para recabar apoyos. "Junts sabe perfectamente que yo no voy a salir de España para negociar con nadie el futuro de España", ha señalado, recordando que ya rechazó esa posibilidad en 2023.

Además, ha asegurado que, si llega al Gobierno, derogará la "totalidad" de la Ley de Memoria Democrática y modificará el Código Civil para endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad española, al considerar que la instrucción del Ejecutivo que amplía el reconocimiento de la nacionalidad a descendientes de españoles es "nula de pleno derecho".

"La política migratoria del señor Sánchez va en contra del derecho europeo. Nuestro planteamiento es llevar a cabo una política migratoria ordenada en función de las necesidades objetivas de nuestro país. El que venga a aportar, el que venga a integrarse y el que cumpla la ley podrá convivir en nuestro país. El que venga de forma irregular, el que no venga a trabajar y, por supuesto, el que delinca será expulsado de nuestro país", ha explicado.

Por último, Feijóo ha acusado a Sánchez de estar consolidando "tics autoritarios" y ha agregado que el presidente gobierna pendiente de su "agenda judicial" y se ha mostrado convencido de que retrasará las elecciones "todo lo que pueda", aunque ha pronosticado que volverá a perderlas y que habrá un cambio de Gobierno. "Esta legislatura nació muerta", sentencia.

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EuropaPress

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