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Enma López hace un llamamiento a la participación en las primarias del PSOE y agradece la ilusión de la militancia

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La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación en la votación de las primarias que decidirán esta tarde si ella o la actual portavoz, Reyes Maroto, es la candidata socialista a la capital en 2027.

"Gracias a todos esos militantes y las militantes que se han ilusionado, que nos han acompañado, que se han ido incorporando durante estos días y que han hecho que esta sea una campaña que no olvidaremos jamás", ha trasladado a los medios de comunicación tras votar en la agrupación de Entrevías.

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Esta tarde se cierra una campaña interna en la que se han medido dos dirigentes que hace tres años formaban parte del mismo equipo electoral. En 2023, Maroto aterrizó en la política municipal tras su paso por el Gobierno de España, mientras que López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista.

López ha agradecido también a aquellos militantes que han regresado de sus destinos vacacionales para poder votar porque "saben que es muy importante". Es, según la candidata, un día "decisivo" y una "oportunidad maravillosa para que todos y cada uno de los militantes y las militantes del PSOE ejerzan su derecho al voto".

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Quien fuera también portavoz adjunta de la Ejecutiva federal del PSOE ha fiado toda su campaña a la ilusión y ha arengado a la militancia afirmando que 'Ya Toca' que los socialistas vuelvan a una Alcaldía que no ostentan desde los 80.

"Hemos hablado con muchos militantes. Hemos tenido un acto increíble que fue el del Círculo de Bellas Artes este jueves. A mi se me pone la piel de gallina cuando pienso en él porque fue algo que hacía mucho tiempo que no se veía", ha trasladado este domingo. Es por ello que se ha mostrado "muy orgullosa" del equipo que le ha acompañado en esa carrera y que se ha "dejado la piel".

Preguntada por si en el caso de ganar integraría en su equipo a Reyes Maroto, ha asegurado que sí, porque eso "forma parte del día dos de unas primarias". "este partido no puede permitirse el lujo de desperdiciar talento y además son compañeras, son personas que quiero, a las que respeto, a las que admiro. Y claro que sí, es que esto es un momento puntual que termina esta misma noche y a partir de mañana todas a una", ha garantizado.

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