'El lindo don Diego' llega a Olmedo desde la empatía y una cuidada creación

Inés Morencia

Valladolid, 19 jul (EFE).- "Todos hemos sido, alguna vez, un don Diego", asegura el director teatral Borja Rodríguez, quien mañana lunes lleva al 'Olmedo Clásico' la propuesta compartida con Fernando Sansegundo de la obra de Agustín Moreto 'El lindo don Diego', en la que se aborda a este antagonista, que no protagonista, desde la empatía y con una cuidada creación.

PUBLICIDAD

Es un tándem Fernández-Sansegundo que ha ido adquiriendo solidez y, el cariño, amistad y rigor se reflejan en sus trabajos y llegan con total plenitud al público, ávido de obras que no solo diviertan o entretengan, sino que también permitan reflexionar y aceptar otros puntos de vista, para romper esos continuos enjuiciamientos a los que se somete todo y a todos.

De ahí que se haya tratado la figura de Don Diego como "un personaje entrañable, un osito de peluche, que tiene una percepción del mundo distorsionada", porque nadie ha tenido el valor de decirle que "es un mamarracho y que hace el ridículo con sus acciones y actitudes, ha analizado Rodríguez en entrevista con la Agencia EFE.

PUBLICIDAD

"Eso pasa con Donald Trump, que es el gran fantoche de este siglo, y nadie se atreve a decírselo, pero hay muchos más, en puestos de poder, en medios de comunicación o en redes sociales, aunque ahora, al democratizarse el grado de exposición, todos podemos hacer mamarrachadas desde el sofá", ha advertido.

Borja Rodríguez ha lamentado que la humanidad "no se fije metas hacia la felicidad dentro de una ética o de la empatía, lo que ha provocado que se haya perdido el sentido de por qué estamos aquí y que la estupidez se haya colado como el gran valor de nuestros días".

PUBLICIDAD

A su juicio, "la pandemia dio la oportunidad de contar con tiempo de calidad, de reflexión, pero eso se transformó en un ocio dedicado a juzgar al que estaba enfrente, y cuanto más crudo fuera el enjuiciamiento, mejor, porque adquiría una mayor notoriedad".

Y el teatro podría haber sido una gran herramienta para apelar a la autocrítica y aunar fuerzas para hacer una sociedad mejor, pero "perdió su fuelle" y ahora se está "aburguesando mucho, con contenidos que se dirigen hacia la comercialización, para seguir alimentando esa sociedad capitalista dominante", ha reflexionado el director y dramaturgo madrileño.

PUBLICIDAD

Para Borja Rodríguez, en Inglaterra o Francia el teatro forma parte importante de la educación, desde la infancia, "pero en España sigue siendo una asignatura pendiente, porque no ha habido una clara vocación política que lo propicie".

Los espectadores que acudan a ver esta versión de 'El lindo don Diego' van a encontrar una obra ambientada en la Italia de 1940, ya que el director considera que es "una evolución deliciosa de Goldoni", "una comedia hilarante, fresca, actual", que critica ese individualismo que está matando la sociedad, pero haciendo a todos partícipes del mismo. EFE

PUBLICIDAD

mim/mr