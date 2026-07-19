El Francia-Inglaterra por el tercer y cuarto puesto llegó al 43,2 % de cuota de pantalla

Madrid, 19 jul (EFE).- El partido entre Francia e Inglaterra, que luchaban por el tercer y cuarto puesto en el Mundial de fútbol y concluyó con la victoria de los ingleses (4-6), ha sido visto por más de 7 millones de espectadores, con un 43,2 % de cuota de pantalla.

Según informó este domingo la consultora Barlovento, el partido que disputaron las selecciones inglesa y francesa, tuvo 3.599.000 de audiencia media, 7.369.000 de espectadores únicos y 43,2 % de cuota de pantalla.

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El minuto más visto del partido de este sábado fue a las 23.22 hora española, con 3.108.000 de espectadores.

El acumulado de los partidos de lo que va de Mundial alcanza una cobertura del 78,3 % de la población de España, es decir, 37.250.000 de espectadores únicos.

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El partido más visto por el momento sigue siendo el que disputaron Francia y España el pasado martes, correspondiente a las semifinales, y que fue visto por 14.723.000 espectadores de audiencia media y un 81,3 % de cuota de pantalla. EFE