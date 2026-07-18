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Veterinaria aconseja cómo actuar con las mascotas en caso de incendio

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Madrid, 18 jul (EFE).- Aunque la atención durante los incendios suele centrarse en los daños a personas y fauna y flora silvestre, los animales de compañía también sufren las consecuencias del humo, el calor o el estrés provocado por una evacuación, ha indicado a EFE la veterinaria Paloma Ballester.

En caso de incendio, el problema no sólo está en las llamas porque "la inhalación de humo es igual de tóxica para ellos que para nosotros", ha recordado esta profesional del Hospital Veterinario AniCura Velázquez de Madrid, quien aconseja revisar a perros y gatos y otras mascotas en caso de que se vean afectados por uno de estos siniestros "aunque no presenten síntomas".

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No hay cifras oficiales exactas acerca del número de animales fallecidos en los fuegos, sean forestales o urbanos, porque normalmente sólo se contabiliza a las víctimas humanas pero algunos de los siniestros de los últimos años proporcionan una idea del peligro para las mascotas, como sucedió en el complejo residencial del barrio valenciano de Campanar en febrero de 2024 donde según diversas informaciones perecieron cerca de medio centenar de perros y más de 35 gatos.

Humo

En el caso de una emergencia de este tipo, Ballester apunta que los animales deben quedarse en el interior de la vivienda junto a sus dueños con las ventanas cerradas si el humo alcanza la zona y, si es necesaria la evacuación, deben ser trasladadas a un lugar seguro junto con sus dueños en lugar de confiar en que puedan escapar por sí mismas.

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La especialista ha insistido en que cualquier mascota que haya estado expuesta al humo debería ser examinada por un veterinario, incluso si aparentemente se encuentra bien, mediante una exploración e incluso radiografías si fuera necesario, para comprobar que no existan lesiones pulmonares, de las que puede sospecharse si hay "alteraciones de la respiración, apatía o decaimiento".

El riesgo es mayor en los animales de edad avanzada y aquéllos que padecen enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, ya que un incendio "puede agravar patologías previas o desencadenar otras que permanecían sin diagnosticar".

Quemaduras

Caso aparte representa el hecho de que el animal presente quemaduras visibles, puesto que en ese caso debe ser atendido "cuanto antes" por un veterinario, para evitar que estas heridas provoquen pérdida de temperatura corporal o de proteínas e incrementen el riesgo de infección.

Como medida de urgencia, la veterinaria aconseja limpiar suavemente la zona con suero fisiológico para reducir el riesgo de contaminación y no aplicar hielo o frío intenso directamente sobre la quemadura.

Evacuación

Durante una evacuación, el miedo puede hacer que perros y gatos, especialmente alterados por la situación, huyan o se desorienten y por ello "es fundamental que todos los animales estén correctamente identificados mediante su microchip" correspondiente para facilitar su localización en caso de pérdida.

Ballester también recomienda que las familias dispongan de un kit de emergencia específico para sus mascotas, aparte del que puedan almacenar para el consumo humano.

Este kit debería contar con agua y comida para varios días, la medicación habitual -si el animal la tiene-, la cartilla sanitaria o pasaporte y, especialmente en el caso de los gatos, un transportín para poder introducir a la mascota en él y abandonar la vivienda con rapidez.

"Incluir a las mascotas en los planes de emergencia familiares ES determinante para garantizar su seguridad" durante un siniestro, concluye. EFE.

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