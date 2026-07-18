Urtasun pide a Feijóo que "se disculpe" por haber "mentido" sobre la ley de amnistía

Barcelona, 18 jul (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "se disculpe" por haber "mentido" en los últimos años al asegurar que la ley de amnistía era ilegal.

En su intervención ante el consell nacional de los comunes en Barcelona, Urtasun se ha felicitado por el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.

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Según Urtasun, esta sentencia "desmonta una por una todas las mentiras y las manipulaciones que la derecha española ha estado vertiendo sobre esta cuestión en los últimos tres años".

El ministro ha recordado que el PP llegó a acusar al Gobierno de "ilegítimo" por pactar una ley de amnistía que supuestamente "no era legal".

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"Hoy en día sabemos que la amnistía es constitucional, es legal a ojos del derecho europeo y, por lo tanto, el señor Núñez Feijóo ha estado mintiendo a la sociedad española durante tres años", ha denunciado Urtasun, que le ha exigido "una disculpa y una rectificación".

También ha intervenido el diputado en el Congreso y alcaldable de los comunes a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, de origen argentino, que ha pedido en tono jocoso a su partido que le dé "libertad de elección y de celebración" de cara a la final del Mundial de fútbol de este domingo entre España y Argentina.

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"Mientras no tengamos la selección catalana que muchos de nosotros queremos, no podéis hacernos escoger entre Leo Messi y Lamine Yamal", ha razonado. EFE

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