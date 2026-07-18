Unos lémures pronostican el triunfo de España en la final del Mundial

Almuñécar (Granada), 18 jul (EFE).- Tres lémures del Parque Ornitológico Loro Sexi de Almuñécar, en la costa de Granada, se han pronunciado sobre el Mundial de fútbol y dan la victoria de este domingo a España frente a Argentina.

Julien, Maurice y Mort, en honor a la película de animación de Madagascar, han querido unirse a la emoción que se respira por la final del Mundial que se disputará este domingo en Nueva York, vaticinando una victoria para España tras elegir uno de los dos cuencos identificados con las banderas de los equipos enfrentados.

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El responsable del parque, José Ángel Atienza, explica que se ha hecho una prueba para ver qué vaticinan los lémures de Almuñécar en la final de este domingo y los tres "se han ido directos a por España", lo que, en su opinión, significa "una clara victoria" de los de Luis de la Fuente. EFE

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