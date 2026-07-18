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Un luchador y una yudoca abanderados de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Ciudad de Panamá, 17 jul (EFE).- El Comité Olímpico de Panamá (COP) presentó este viernes a la delegación de 217 deportistas que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con el luchador Ángel Cortés y la judoca Némesis Candelo como abanderados.

"La meta siempre es ser mejor que la versión anterior. Y eso es lo que trabajamos", indicó a EFE a presidenta del COP y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Damaris Young.

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En los Juegos Centroamericanos de 2023, Panamá finalizó en la décima posición del medallero con 23 preseas: con cinco de oro, seis de plata y doce de bronce.

Young resaltó que se siente "feliz y contenta" pues la participación en esta nueva edición de los juegos "no solamente implica casi 70 y tantos atletas más, sino también que Panamá va a los Juegos Centroamericanos y del Caribe por mérito propio".

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Dijo que supera las 23 preseas ganadas por Panamá en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en El Salvador, suponen "un gran reto deportivo", pues los juegos de San Salvador 2023 fueron la mejor actuación del país desde los celebrados en Panamá en la década de 1970.

En el acto de este viernes, a la que asistieron dirigentes deportivos, autoridades y atletas, fueron escogidos los abanderados de la delegación.

Cortés, quien es cabo segundo de la Policía Nacional, ganó la medalla de oro en lucha libre en la categoría de 86 kg durante su participación en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho Lima 2025, mientras que Candelo, también en esta justa deportiva, se consagró campeona de Judo en la categoría de 48 kg.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Reunirá a más de 6.000 competidores de la región en la capital dominicana y constituirán el primer gran examen del deporte panameño en el camino hacia Los Ángeles 2028.

Panamá tendrá representación en deportes acuáticos (natación y clavados), ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, bowling, boxeo, ciclismo, ecuestre, esgrima, e-sports, fútbol, gimnasia, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje, pentatlón moderno, sóftbol, surf, taekwondo, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón y vela.

En Santo Domingo Panamá cumplirá su participación número 24. El país sólo estuvo ausente en la primera edición de los Juegos celebrada en Ciudad de México en 1926.

Además de los 217 atletas, la misión panameña estará integrada por 70 oficiales y entrenadores, 17 profesionales del equipo interdisciplinario, cinco miembros del equipo de comunicaciones y cinco integrantes del equipo de misión. EFE

(foto)(vídeo)

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