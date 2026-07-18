Temas del día de EFE España del sábado 18 de julio de 2026 (13:30 horas)

INCENDIOS FORESTALES

Zaragoza - El incendio de Orés (Zaragoza) avanza por el flanco izquierdo y afecta a 15.400 hectáreas

(Texto enviado a las 09:37; 177 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El avance lateral del incendio de Orés (Zaragoza) pone en preaviso a cuatro municipios más

(Texto enviado a las 12:04; 466 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Toledo - El incendio de Guadalajara ha afectado ya a 5.400 hectáreas y aumentan las evacuaciones

(Texto enviado a las 12:35; 868 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Zaragoza - Los medios luchan contra el fuego en Plan (Huesca), una zona de alto valor medioambiental

(Texto enviado a las 12:23; 275 palabras)

Lozoyuela (Madrid) - El incendio de Lozoyuela (Madrid) está controlado y se mantienen patrullas de vigilancia

(Texto enviado a las 11:50; 302 palabras)

Zaragoza - Las condiciones de la noche frenan la propagación del incendio de Plan (Huesca)

(Texto enviado a las 09:57; 194 palabras)

Málaga - Regresan a sus viviendas los desalojados por el incendio de Árchez (Málaga)

(Texto enviado a las 12:10; 191 palabras)

Zamora - Los encausados por los incendios de Hermisende (Zamora) provocaron 15 fuegos

(Texto enviado a las 12:43; 295 palabras) (Foto)

Madrid - Veterinaria aconseja cómo actuar con las mascotas en caso de incendio

(Texto enviado a las 11:00; 560 palabras)

TIEMPO CALOR

Madrid - Sábado con calor sofocante: 12 capitales de provincia superan los 36 grados

(Texto enviado a las 12:48; 665 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA CALOR

Madrid - El calor extremo dejará a España una factura multimillonaria que irá aumentando hasta 2030

(Texto enviado a las 09:52; 672 palabras) (Foto)

PARTIDOS PP

Santiago de Compostela - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura junto al presidente del partido en Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Los candidatos del PP en las capitales de provincia confiesan su apetencia de elecciones

(Texto enviado a las 12:52; 293 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS PODEMOS

Almagro (Ciudad Real) - Belarra acusa al PP y Vox de ser los herederos del "único golpismo" contra la democracia

(Texto enviado a las 12:54; 568 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS JXCAT

Barcelona - JxCat augura que Puigdemont "volverá a Cataluña, caiga quien caiga"

(Texto enviado a las 11:25; 220 palabras) (Foto)

LEY AMNISTÍA

Barcelona - Illa ve la amnistía como "el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor"

(Texto enviado a las 12:26; 378 palabras) (Vídeo) (Audio)

POLÍTICA PARTIDOS (Entrevista)

Madrid - Miriam González lanza el partido Democracia 21 para “limpiar y modernizar” España

(Texto enviado a las 08:30; 757 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS HOMICIDIO

Madrid - Muere un joven de 23 años tras ser apuñalado en una pelea en Madrid

(Texto enviado a las 10:09; 170 palabras)

CARRERAS ILEGALES

Toledo - Detenidas 17 personas e investigadas otras 25 por carreras ilegales de coches en Toledo

(Texto enviado a las 10:01; 356 palabras)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Huelva - Un detenido y 3.725 litros de combustible con destino al narcotráfico incautados en Huelva

(Texto a las 13:03; 227 palabras)

SUCESOS LLEIDA

Barcelona - Cinco heridos, uno grave, por una explosión en un coche aparcado en la calle en Lleida

(Teto enviado a las 12:56; 178 palabras)

GUARDIA CIVIL (Crónica)

Madrid - De los robos de ETA a armas 3D: 40 años de la Intervención de Armas de la Guardia Civil

(Texto enviado a las 07:00; 857 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ACCIDENTE ADAMUZ

Huelva - Víctimas de Adamuz lamentan "el desamparo y la parálisis" seis meses después del accidente

(Texto enviado a las 10:15; 341 palabras)

FÚTBOL MUNDIAL 26

Madrid - Así vivirán los líderes políticos la final: en casa con la familia, menos Sánchez y Feijóo

(Texto enviado a las 10:00; 531 palabras)

- El Mundial aumenta la venta de banderas en España, disparada por el éxito de la selección

(Texto enviado a las 09:26; 584 palabras) (Foto)

- Roqueros argentinos en España: "Antes de que empiece el partido ya soy campeón del mundo"

(Texto enviado a las 10:30; 372 palabras)

ECLIPSE SOLAR

Vitoria - El eclipse total del 18 de julio de 1860: invasión de científicos y las primeras fotos

(Texto enviado a las 09:06; 688 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CENTROS TECNOLÓGICOS

Madrid - 'Hecho en España; apto para otros mundos', 30 años de investigación aplicada en España

(Texto enviado a las 10:01; 695 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8021885208)

VERANO VACACIONES

Madrid - Viajar con mascotas fuera de la UE: gastos de hasta 250 euros y meses de trámites

(Texto enviado a las 10:38; 699 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA CONCIERTO

Madrid - My Chemical Romance, la banda estadounidense de post-punk que más y mejor puso música, imagen y espíritu al surgimiento de los "emo" con el cambio de siglo, vuelve a España 15 años después de su última actuación en este país con una cita única en Madrid sin que el tiempo haya mermado el amor por ellos: las 35.000 entradas del concierto se vendieron en menos de dos horas.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- A las 21:00 horas

CAP ROIG

Palafrugell (Girona) - Una estrella del pop contemporáneo como Rick Astley, que alcanzó la fama internacional en 1987 con el tema 'Never gonna give you up' y que, tras un retiro voluntario regresó en 2016 a la primera línea, protagoniza en Cap Roig un concierto donde reunirá a diferentes generaciones de público.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 22:15 horas

ESTHER ACEVEDO (Entrevista)

Mérida - Esther Acevedo: la cercanía al poder y el dinero hacen que sea más fácil corromperte

(Texto enviado a las 11:26; 669 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FESTIVAL PERALADA

Peralada (Girona) - El Festival de Peralada acaba de arrancar su 40 edición y, para celebrar la efeméride, programa un espectáculo 'Festival Perelada, 40 años en camino', en el que el director escénico Joan Antoni Rechi propone un recorrido por la historia de esta cita que marida con unas elaboraciones ideadas para este momento por el laureado chef Paco Pérez.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- A las 21:00 horas

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:45h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios en la manifestación del Orgullo en Barcelona, desde la carroza de Comuns. Gran Via-C/ Balmes. (Texto)

PUBLICIDAD

SOCIEDAD

17:45h.- Barcelona.- PRIDE BARCELONA.- La manifestación del Pride Barcelona recorre las calles de la capital catalana para reivindicar el orgullo LGTBI y denunciar las discriminaciones, una marcha en la que participan los consellers Albert Dalmau y Eva Menor, que atienden a los medios. Gran Via con Balmes. (Texto)

PUBLICIDAD

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Los novilleros Álvaro Serrano, Julio Norte e Ignacio Garibay abren la Feria de Santander. Plaza de Toros de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

19:00h.- València.- TOROS VALÈNCIA.- Corrida de toros de la Feria de Julio de València con toros de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón. Plaza de Toros, c/ Xàtiva, 28. (Texto) (Foto)

20:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR DE MÚSICAS.- La banda ecuatoriana Lolabúm ofrece su primer concierto en España en el festival La Mar de Músicas Pplaza del Ayuntamiento de Cartagena. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

20:00h.- Benicàssim (Castellón).- MÚSICA FESTIVAL.- The Prodigy, Biffy Clyro, Jet, The Fratellis y Dorian son los cabezas de cartel de la última jornada del Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

20:30h.- San Agustín (Gran Canaria).- MÚSICA SOUL.- Conciertos de Dr. Wampush, John Ellison, The Memphis Music Hall of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGuee & Candy Fox; Karen Wolfe y Lenny Williams en la segunda jornada del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival. Playa.

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- The Bad Plus, en su gira de despedida, y los ganadores de cinco Grammys Snarky Puppy ponen el broche final a la 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria. Mendizorroza. (Texto) (Foto)

20:45 horas.- CONCIERTO CAMPANAS.- La Asociación de Campaneros de La Rioja protagoniza un concierto con las 12 campanas históricas de la concatedral de La Redonda de Logroño, que datan de los siglos XVIII al XX. Plaza del Mercado. (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la banda estadounidense My Chemical Romance en Madrid, única cita en España y la primera en 15 años. Ibedrola Music. (Texto) (Foto)

21:00h.- Jerez de los Caballeros (Badajoz).- CIRCUITO NOVILLADAS.- La localidad pacense de Jerez de los Caballeros abre el Circuito de Novilladas de Extremadura 2026, en la que David Gutiérrez y Pepe Martínez harán el paseíllo ante novillos de Antonio López Gibaja. Plaza de Toros.

21:00h.- Peralada (Girona).- FESTIVAL PERELADA.- Joan Anton Rechi y Paco Pérez han ideado el espectáculo que conmemora el 40 aniversario del Festival de Perelada. Castillo de Perelada. (Texto) (Foto)

22:15h.- Palafrugell (Girona).- CAP ROIG.- Concierto de Rick Astley en Cap Roig Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:30h.- Sevilla.- MÚSICA STING.- El concierto de Sting clausura el Icónica Santalucía Sevilla Fest. (Texto) (Foto)

23:59h.- València.- FESTIVAL PIROTÉCNICO.- Pirotecnia Valenciana participa en el Festival Pirotécnico de la Feria de Julio de València con "Titanium", con tres puntos de disparo en el Puente de Serranos y el Jardín del Turia, que generarán una experiencia envolvente para el público durante sus nueve minutos de duración.

EFE

srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245