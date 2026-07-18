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Muere un joven de 23 años tras ser apuñalado en una pelea en Madrid

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Madrid, 18 jul (EFE).- Un joven de 23 años de edad ha fallecido la madrugada de este sábado en el distrito madrileño de Ciudad Lineal tras recibir varias puñaladas durante una pelea, en la que también han resultado heridos dos menores de edad, según ha informado Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

El suceso tuvo lugar en la calle Elfo alrededor de las 23:30 horas, cuando se recibió el primer aviso por esta pelea, y al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios del Samur practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al herido, que acabó falleciendo.

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El grupo V de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso, sin que por el momento se descarte ninguna hipótesis, incluido que se trate de un enfrentamiento entre bandas juveniles, según fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE.

El fallecido era de nacionalidad española, mientras que los dos menores heridos tienen 17 años y nacionalidades de Colombia y Perú, según las fuentes. EFE

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