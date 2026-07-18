Medio marroquí rompe su neutralidad informativa y apoya a España en la final de 2026

Rabat, 18 jul (EFE).- El medio digital marroquí Alyaoum24 anunció su apoyo a la selección española con vistas a la final del Mundial de 2026 frente a Argentina y afirmó que abandona su neutralidad informativa para respaldar a España por las muestras de solidaridad con la causa palestina expresadas por figuras del fútbol español.

Alyaoum24 publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparecen las banderas de España y Palestina a ambos lados de la Copa del Mundo. En la parte superior figura la inscripción "Copa del Mundo 2026" y, en la inferior, los lemas "Viva España" y "Viva Palestina", escritos en español.

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La misma imagen fue reproducida en una gran pancarta instalada en la fachada del edificio que alberga la sede del medio, según un vídeo difundido por Alyaoum24 en Facebook, en el que explica que explicita su apoyo a la selección española.

El medio señala que ello sucede "en reconocimiento a las posturas expresadas recientemente por varios jugadores de la selección española y por diversas personalidades del fútbol español, quienes manifestaron su solidaridad con la causa palestina y con la población civil de la Franja de Gaza".

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La causa palestina goza de una gran simpatía entre la opinión pública marroquí. Al mismo tiempo, el fútbol español goza de una gran popularidad en el país magrebí, donde LaLiga cuenta con amplio seguimiento y existen varias peñas de aficionados de equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. EFE

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