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Los candidatos del PP en las capitales de provincia confiesan su apetencia de elecciones

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Santiago de Compostela, 18 jul (EFE).- Los candidatos del PP en las capitales de provincia para las próximas municipales han confesado este sábado su apetencia de elecciones y lo han hecho en Compostela en un acto del partido que ellos han iniciado y en el que han podido hacer su presentación durante un minuto por cabeza.

En el edificio CINC de la Ciudad de la Cultura ha habido tiempo para todo e incluso complicaciones con un escalón, el último, que alguno al subir al atril no ha visto, aunque esto no ha restado empuje a la petición de confianza de los ciudadanos tanto en las locales como en las generales, cuando se convoquen, para hacer presidenta a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que los ha escuchado.

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La final del Mundial de Fútbol y donde dejan y donde no dejan colocar pantallas gigantes, las invocaciones al Apóstol, la competición por si Albacete y Guadalajara tienen la mejor feria y cuál es el mejor sitio para vivir en España se han colado en estos breves discursos iniciados a las once de la mañana y, en el caso del ocio o de fijar la residencia, sin respuestas concluyentes más allá del gusto de cada uno.

En las locales de 2027 hay cambios en 11 de las 20 capitales de provincia donde el PP no gobierna, mientras que los 30 que ya son regidores repetirán.

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Los cambios son en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense. También hay uno en Murcia pero con otro matiz, puesto que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023. EFE

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