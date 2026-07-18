Localizados 27 inmigrantes en una patera en Formentera (Baleares)

Palma, 18 jul (EFE).- Un total de 27 personas de origen subsahariano han sido localizadas en la madrugada de este sábado tras llegar en una patera a la costa de Formentera, en las Islas Baleares, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En concreto, la localización de estos inmigrantes se ha producido a las 00.05 horas en la zona de Cala Saona.

En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil del puesto de Formentera, así como efectivos de los Bomberos de Formentera y de Cruz Roja.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 176 llegadas de pateras con 3.326 inmigrantes en situación irregular.

Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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