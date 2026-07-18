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La OCU pide inspeccionar 9 academias online de FP por posibles prácticas irregulares

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Madrid, 18 jul (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo que inspeccione a nueve academias privadas online de Formación Profesional (FP) al detectar posibles prácticas irregulares vinculadas a las prácticas del alumnado o a la homologación de sus cursos.

Las denuncias de la OCU se producen cuando el Ministerio de Educación, Formación Profesional, Deportes dará a conocer previsiblemente este mes el nuevo decreto que regulará la creación de nuevos centros de FP con el fin de regular la enseñanza online, garantizando al menos un 20 % de clases presenciales e incluso un 39 % en determinados ciclos, que requieren más prácticas.

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Según el borrador al que ha tenido acceso EFE el nuevo decreto también obligará al centro a tener acuerdos por escrito con empresas donde los alumnos hagan su formación práctica y deberán aportar documentación que asegure su sostenibilidad económica.

La OCU ha detectado posibles prácticas comerciales desleales, falta de transparencia y vulneración de derechos básicos de los consumidores en la contratación de sus cursos en nueve academia: Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, MasterD, Medac Davante, Doméstika y Formia.

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Entre las irregularidades denunciadas está la falta de información precontractural, ya que no facilitan el precio del curso o las condiciones si no se dan antes los datos personales o incluso se paga previamente una matrícula.

También se detectan cláusulas abusivas como la obligación del pago íntegro del curso en caso de baja, aún cuando existan causas justificadas o el derecho a la expulsión del alumno sin previo aviso ni reembolso de lo pagado.

Otras posibles irregularidades tienen que ver con la publicidad engañosa puesto que utilizan términos ambiguos en cuanto a la oficialidad y homologación de sus títulos, al tiempo que tampoco garantizan prácticas seguras, como anuncian.

"Aun cuando se vendan como prácticas garantizadas en realidad no siempre lo están: unas veces porque hay que superar un proceso selectivo impuesto por las empresas de destino, y otras porque hay que cumplir requisitos formativos adicionales", recalca la OCU que también pide a Consumo investigar si hay transparencia en las condiciones de financiación del curso que ofrecen estas academias.

En caso de confirmarse estas posibles irregularidades, la OCU urge sanciones, obligar al cese de estas prácticas y garantizar a los consumidores el derecho a recuperar las cantidades indebidamente cobradas.EFE

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