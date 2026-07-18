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Illa ve la amnistía como "el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor"

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Barcelona, 18 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha señalado este sábado que, "pese a quien le pese", la amnistía es "el camino para no quedar atrapados en el pasado y el rencor".

En un acto en el TecnoCampus de Mataró (Barcelona) para presentar el desarrollo de actuaciones en la movilidad en la comarca del Maresme, Illa se ha referido al reciente aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía.

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"La amnistía es el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor", ha afirmado el presidente de la Generalitat, quien ya reclamó el pasado jueves la aplicación "diligente, integral y sin más dilaciones" de esta ley tras conocerse el aval del TJUE.

Para Illa, "la amnistía es abrir la puerta a una oportunidad de futuro que ya esta aquí y que queremos construir todos, pensemos como pensemos y vengamos de donde vengamos".

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"Esto es la amnistía, pese a quien le pese", ha añadido el presidente catalán, quien ha enfatizado que Cataluña apuesta de forma rotunda e irreversible por la convivencia y por el futuro, en el marco de una España plural".

Illa ha presidido el acto para explicar el estado del Convenio Maresme, que incluye una serie de actuaciones valoradas en unos 384 millones de euros y esencialmente concentradas en las arterias viarias de la C-32 y la N-II.

"Pasamos de la planificación a la acción", ha subrayado Illa, que ha puntualizado que estas actuaciones, que están en diferentes fases de desarrollo, se harán por etapas en un plazo de entre "tres o cuatro años".

Entre estas actuaciones más inmediatas destaca la pacificación de la N-II y un carril bici en Mataró, cuyas obras podrían empezar en 2027 y durarán 18 meses, con una inversión de 8,9 millones de euros, ha explicado el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal.

Otras actuaciones previstas para los próximos meses o años son la pacificación de otros tramos al sur y norte de Mataró, nuevos enlaces y rotondas en la C-32, y un carril bus entre Lloret y Blanes, localidades estas últimas ya de la comarca gerundense de la Selva. EFE

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