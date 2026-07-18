Illa afirma que la amnistía es el camino para no quedar atrapados "en el pasado ni en el rencor"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la amnistía es el camino para no quedar atrapados "en el pasado ni en el rencor".

En un acto sobre movilidad en Mataró (Barcelona), ha afirmado que es una apertura al futuro: "Un futuro que ya está aquí, y un futuro que queremos construir todos, pensemos lo que pensemos y vengamos de donde vengamos".

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"Pese a quien pese, Cataluña apuesta de una forma rotunda e irreversible por la convivencia y por el futuro en el marco de una España plural", ha añadido.