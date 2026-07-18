Este sábado, tormentas con granizo en el sureste y máximas superiores a 40ºC en Andalucía

Madrid, 18 jul (EFE).- Este sábado son probables las tormentas y los chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular, una jornada en la que se esperan temperaturas significativamente elevadas en buena parte del país, por encima de los 35ºC en la mitad sureste y Baleares y de los 40ºC en puntos de Andalucía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados, a excepción del norte de Galicia y el área cantábrica, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, donde son probables los bancos de niebla matinales. También se espera calima en la mitad sureste de la península y Baleares.

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Posibles chubascos y tormentas vespertinas ocasionales en zonas del interior noroeste y en el tercio oriental peninsular; se espera que sean más intensos y que vayan acompañados de granizo en regiones del interior de Murcia, Comunidad Valenciana y el sureste de Castilla-La Mancha.

Las temperaturas máximas subirán en la península, salvo en el área mediterránea y el alto Ebro, donde bajarán; se superarán los 35ºC en Baleares y amplias zonas de la península -excepto en el cuadrante noroeste y el Cantábrico- y los 40ºC en depresiones de Andalucía.

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Las mínimas subirán en regiones de Andalucía y de ambas mesetas y no experimentarán cambios en el resto; se prevén noches tropicales en la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de los 25ºC en puntos del Mediterráneo y el Guadalquivir.

Viento moderado en el golfo de Cádiz, el Estrecho, Baleares, litoral de la fachada oriental y de Galicia; flojo en el resto.

En Canarias, intervalos de nubes bajas el norte de la islas y calima débil, temperaturas con pocos cambios y viento con intervalos fuertes en zonas expuestas.

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.-GALICIA: cielos nubosos o pocos nubosos sin descartar brumas en zonas elevadas del interior; probables precipitaciones débiles y dispersas en el norte de Lugo, algún chubasco disperso vespertino en zonas de montaña. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los aumentos en el este de Lugo; máximas con cambios ligeros en la mitad norte y en ascenso en el resto. Vientos flojos con intervalos moderados.

.-ASTURIAS: cielos nubosos, sin descartar brumas dispersas en zonas elevadas del interior; probables precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en el litoral por la mañana y en el interior por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los aumentos. Vientos flojos.

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.-CANTABRIA: cielos nubosos o con intervalos nubosos, sin descartar brumas dispersas en zonas elevadas del interior; probables precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en el litoral por la mañana y en el interior por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros y vientos flojos.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos o con intervalos nubosos, sin descartar brumas dispersas en zonas elevadas del interior; posibles precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte. Temperaturas con cambios ligeros y vientos flojos.

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.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución en el noreste y extremo norte, sin descartar algún chubasco disperso; en el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en las máximas. Viento flojos con intervalos de moderado.

.-NAVARRA: cielos nubosos en el tercio norte, acompañados de brumas y nieblas dispersas en zonas altas y de alguna precipitación débil y dispersa en la Navarra Cantábrica y zonas de montaña; en el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos de las mínimas en el extremo oriental y los aumentos en las máximas del Pirineo y en la Navarra Cantábrica. Vientos flojos a moderados.

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.-LA RIOJA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas, sin descartar nubosidad de evolución por la tarde. Temperaturas sin cambios y vientos flojos a moderados.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos con intervalos de nubes, nubosidad de evolución vespertina en el sistema Ibérico de Teruel, sin descartar algún chubasco ocasionalmente acompañado de tormenta en el sector oriental. Temperaturas con pocos cambios, con valores de las máximas significativamente elevados. Vientos flojos.

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.-CATALUÑA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución vespertina en Pirineos. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en la mitad sur de Tarragona y en el Pirineo oriental; se alcanzarán valores significativamente elevados en la depresión central de Lleida, valles del sur del Pirineo occidental y en el Ampurdán. Vientos flojos.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado de las mínimas en el sistema Central y en los páramos del sureste; se superarán los 34ºC en la sierra y los 36ºC-37ºC en el resto. Vientos flojos.

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.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en el cuadrante sureste y en la Ibérica, que dejarán posibles chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo en el sureste de Albacete y el extremo oriental de La Mancha. Probable calima en la mitad suroriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas con pocos cambios en el sur y en ligero aumento en el norte. Vientos flojos con intervalos moderados; podrían registrarse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón, cielos poco nubosos en el resto; nubosidad de evolución vespertina en el interior de Valencia que dejará probables chubascos y tormentas acompañados de granizo. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en el interior de Valencia y extremo sur de Alicante; seguirán alcanzándose valores significativamente elevados en el interior norte de Valencia e interior sur de Alicante. Vientos flojos; rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

.-REGIÓN DE MURCIA: intervalos nubosos en general y nubosidad de evolución en las sierras del norte de la región que podría dejar tormentas vespertinas localmente fuertes acompañadas de granizo. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso. Vientos flojos con intervalos de moderado; rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

.-BALEARES: cielos poco nubosos con intervalos de nubes que dejarán brumas matinales. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso en Mallorca, donde se registrarán noches tropicales. Vientos flojos con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes; nubosidad de evolución en las sierras del interior oriental que podría dejar tormentas vespertinas localmente fuertes y acompañadas de granizo. Polvo en suspensión en la mitad sureste, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas sin cambios, localmente en descenso en el litoral. Vientos flojos con intervalos moderados; rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

.-CANARIAS: cielos poco nubosos a despejados con intervalos de nubes en el oeste de Lanzarote, Fuerteventura y zonas bajas del norte del resto de las islas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, alcanzándose o superándose los 30°C en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, así como en la mitad sur de Fuerteventura. Viento con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste y del noroeste, donde no se descarta alguna racha muy fuerte. Predominio de las brisas en el suroeste de las islas montañosas. EFE